Simona Izzo, moglie Ricky Tognazzi/ “Siamo una SPA: una società per amore”

Simona Izzo e Ricky Tognazzi: insieme dal 1995

Simona Izzo è la moglie di Ricky Tognazzi. Uniti nella vita privata e professionale, Simona e Ricky formano una delle coppie più belle e solide del mondo del cinema e dello spettacolo. Autrice, sceneggiatrice, doppiatrice e attrice, Simona Izzo si è fatta apprezzare e conoscere anche come concorrente del Grande Fratello Vip dove è riuscita a resistere senza il suo amato Ricky. Dal 1995 sono una coppia, ma prima di lui la Izzo è stata legata a Maurizio Costanzo e Antonello Venditi da cui ha avuto il figlio Francesco. A distanza di ventisette anni Simona Izzo e Ricky Tognazzi sono più uniti e innamorati che mai anche se non sono mancati dei momenti difficili come ha confessato il regista e attore dalle pagine del Corriere della Sera: “le nostre rispettive situazioni familiari non erano facili, facili… Io provenivo dalla mia unione con Flavia Toso, da cui era nata nostra figlia Sarah e anche lei aveva avuto un marito, Antonello Venditti, un figlio, Francesco… Insomma, una faccenda complicata”.

Anche il matrimonio non è arrivato subito come ha raccontato la Izzo: “undici anni a chiedere il matrimonio. Non si era sposato, io avevo avuto il divorzio da Venditti e chiedevo il grande passo, anche per i nostri figli, mentre c’era mio padre che mi accusava di essere una concubina. Insistere funziona, è una teoria che si può applicare a tutto e di mio sono molto sfacciata”.

Simona Izzo e Ricky Tognazzi non hanno figli: perchè?

Simona Izzo non ha mai avuto paura di nulla. “Nella vita non ho mai avuto paura di chiedere e in amore ho applicato lo stesso comportamento. Ho approfittato di un lungo viaggio a Nizza in macchina, verso Genova ha ceduto ma abbiamo rischiato l’incidente…. Noi non siamo proprio le classiche due mezze mele, perché lui in realtà e più un melograno, ha i semi dentro. Fuori è coriaceo e dentro è dolce…” – ha raccontato l’attrice e regista che seppur follemente innamorata del suo Ricky Tognazzi ha deciso di non avere altri figli. Una scelta condivisa da entrambi come ha raccontato l’attrice: “eravamo entrambi reduci da storie dolorose ed entrambi genitori. Abbiamo deciso di non avere figli, non so se sia stata una decisione giusta, oggi mi dispiace, ma allora mi sembrò essenziale: il nostro figlio è il nostro amore, che oggi ha 37 anni”.

Anche se non hanno figli insieme, Ricky e Simona sono follemente innamorati come ha precisato l’attrice: “abbiamo avuto la grande fortuna di incontrarci quando molte delle liti canoniche erano già state fatte con altri. E poi abbiamo lo stesso modo di vivere, lo stesso sguardo o, almeno, uno sguardo affine sull’amore, i sentimenti, il sesso: la nostra è una monogamia un pochino isterica e folle. Dentro di noi c’è già un altro per l’altro. Noi siamo una SPA: una società per amore”











