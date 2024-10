Simona Tagli, chi è la showgirl dall’oblio fino alla partecipazione al Grande Fratello

Nella puntata di questo pomeriggio de La Volta Buona, Caterina Balivo nel suo salotto ospita anche Simona Tagli, showgirl e conduttrice di successo negli anni ’90. La carriera della Tagli ha avuto molti alti bassi ed anche nella sua vita privata non sono mancati momenti bui e duri. La separazione con il compagno Francesco Ambrosoli si è trasformata in una vera e propria battaglia legale per l’affidamento della figlia Giorgia che durato anni.

Simona Tagli: "Voto di castità? Con Beatrice Luzzi ho provato qualcosa"/ "Principe Alberto? Passionale"

Simona Tagli è nata a Milano il 22 febbraio 1964 ed ha dunque 60 anni compiuti. Debutta in tv giovanissima e nel corso degli anni prende parte a moltissimi programmi di successo come Domenica In, Piacere Rai1 e soprattutto Drive In che le regala popolarità e successo. L’ultima sua apparizione televisiva risale al 2006 quando ha partecipato come naufraga all’Isola dei famosi condotto da Simona Ventura, per problemi di salute, per, ha dovuto abbandonare subito. Ritiratasi dal mondo dello spettacolo nel 2011 ha aperto una salone di bellezze per mamme e bambini. E dopo un periodo di stop è ritornata in tv partecipando al Grande Fratello 2023.

Simona Tagli: "Francesco Ambrosoli? Guerra di tre anni"/ "Ho temuto di perdere mia figlia Georgia"

Simona Tagli, conversione spirituale e scelta drastica della sua vita: “Casta per più di 10 anni”

Negli anni scorsi, Simona Tagli ha confessato di essere rimasta casta per più di 10 anni per un voto, voto sciolto solo di recente. Nel dettaglio in un’intervista a DiPiùTv ha rivelato: “Il 10 dicembre 2012 dopo aver ricevuto una grazia e per sentirmi in pace con me stessa ho deciso di fare un voto di castità, un voto che ho sciolto soltanto di recente.” E subito dopo ha aggiunto di non essersi per nulla pentita: “Rispettare quel voto mi ha portato la serenità che desideravo. La quiete. La pace in famiglia e in generale nella vita. Mi sento pronta per ripartire anche se sono lontani i tempi in cui ero protagonista di Domenica In.”