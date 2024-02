Simona Tagli ha un compagno?/ Chi è ed ex fidanzati: Fabio Anelli, Alberto di Monaco e Antonio Zequila

Simona Tagli ha un nuovo compagno? La storia amorosa della concorrente del Grande Fratello: dall’ex marito Fabio Anelli a…

Nel corso delle prime settimane da concorrente del Grande Fratello 2023, Simona Tagli ha parlato del suo voto di castità, della battaglia legale avuta col suo ex e papà di sua figlia Francesco Ambrosoli, e di alcuni importanti flirt avuto in passato. La domanda che alcuni però si pongono è: Simona Tagli oggi ha un compagno? Stando alle indiscrezioni e alle ultime dichiarazioni della showgirl pare proprio di no. Attualmente Simona Tagli sarebbe single ma sicuramente in cerca di un nuovo compagno, con il quale rompere anche il voto di castità fatto in passato.

Va tuttavia ricordato che di amori e flirt importanti Simona Tagli ne ha avuti, a partire dall‘ex marito Fabio Anelli. Un amore coronato con le nozze nel 1997 ma poi finito quando la showgirl ha incontrato Francesco Ambrosoli, che sarebbe poi diventato il padre di sua figlia Georgia.

Simona Tagli, dal flirt con il principe Alberto di Monaco ad Antonio Zequila

Simona Tagli ha però ammesso di aver avuto un flirt alla fine degli anni ’90 anche con una testa coronata: il principe Alberto di Monaco. Proprio in diretta al Grande Fratello ha rivelato: “La storia con Alberto di Monaco? Abbiamo ballato quando ci siamo conosciuti nel 1998 agli Internazionali di Tennis. Lui era in ginocchio da me, e io che ballavo intorno. Se mi ha baciata? Quella sera lì no, poi vedi un po’ tu…“.

Proprio durante la stessa puntata, Signorini le ha però ricordato che ha avuto un flirt con Antonio Zequila, che l’avrebbe lasciata addirittura per Sharon Stone. Una versione dei fatti che Zequila ha però successivamente smentito, dichiarando: “Solo per coerenza, ringrazio Simona Tagli per avermi attribuito una liaison con la splendida Sharon Stone; la conobbi a Parigi ma ahimè, non ho mai colto il fiore. Ero come tanti un suo estimatore dopo l’accavallamento delle gambe in ‘Basic Instinct’ ma non ho mai avuto una liaison con Sharon Stone”.











