Simona Ventura e la separazione da Stefano Bettarini: “Anche colpa mia”/ “Alla fine non siamo riusciti a…”

Simona Ventura e il divorzio da Stefano Bettarini: “Anche colpa mia“

Se il presente di Simona Ventura è brillante al fianco di Giovanni Terzi, il suo futuro sarà ancor più roseo, dopo la proposta di matrimonio ricevuta a Ballando con le stelle e le nozze che verranno celebrate il prossimo 6 luglio 2024. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la conduttrice ha raccontato l’amore per il suo compagno e futuro marito, ma si è anche soffermata sul fallimento della sua prima celebre storia, quella con Stefano Bettarini. I due si sposarono nel 1998 e dal loro matrimonio nacquero due figli, Nicolò e Giacomo.

I due divorziarono ufficialmente nel 2008 e, parlando della rottura con l’ex calciatore, la showgirl si lascia andare ad alcune sincere dichiarazioni: “Lavoravo, volevo una famiglia, la felicità, un marito… se il mio matrimonio con Stefano è finito è stato anche per colpa mia. L’idea era quella del “siamo due contro il mondo” ma alla fine non siamo riusciti a barcamenarci tra tutto. Ma lo rispetto e vorrò sempre bene al padre dei miei figli. Tra l’altro oggi lui e Giovanni sono amici“.

Archiviati i dissapori del passato, Simona Ventura e Stefano Bettarini conservano ad oggi un buon rapporto, anche e soprattutto per il bene dei loro figli. Inoltre, come rivelato, l’ex marito avrebbe anche un rapporto di amicizia con Giovanni Terzi, segno che in famiglia regnano equilibrio ed armonia. Nel corso dell’intervista la conduttrice ha anche parlato dell’imminente matrimonio con il giornalista, e a tal proposito sogna decisamente in grande: “Penso a una grande festa per celebrare non solo il nostro amore ma tutti quelli che ci vogliono bene. E si ballerà, certo“.

Infine, “SuperSimo” offre anche un’anticipazione legata al suo abito da sposa, pur non spifferando troppe informazioni a riguardo per non rovinare la sorpresa: “Bianco, bianco no. Magari melange“.











