Simona Ventura frecciatina a Francesco Totti “dove sei stato quest’estate?”/ La reazione in tv…

Simona Ventura mette alle strette Francesco Totti: la domanda sibillina

Francesco Totti torna ad apparire in televisione dopo la separazione ufficiale da Ilary Blasi e i continui gossip che continuano a imperversare sull’ormai ex coppia d’oro. L’occasione per rivedere l’ex Capitano sul piccolo schermo è stata la Partita del Cuore, trasmessa su Rai2, in cui si sono fronteggiate all’U-Power Stadium di Monza la Nazionale Cantanti e il Charity Team, nel consueto appuntamento benefico. Tuttavia a mettere subito in difficoltà l’ex calciatore, ancor prima della partita, è stata una domanda di Simona Ventura.

La conduttrice è stata scelta come intervistatrice dei protagonisti direttamente da bordo campo e, a inizio diretta, ha avuto al suo fianco proprio Francesco Totti in attesa del fischio d’inizio. “Francesco, volevo farti una domanda: ma dove sei stato quest’estate? Perché non ti abbiamo mai visto“: questa la domanda sibillina a lui rivolta. Totti, cercando di sfuggire al gossip, ha risposto in maniera vaga e con poche parole: “Eh a casa a Sabaudia, come sempre“.

Francesco Totti alla Partita del Cuore, Ilary Blasi presto a Verissimo?

La domanda di Simona Ventura ha subito fatto il giro del web, così come la risposta concisa di Francesco Totti che avrebbe voluto evitare a tutti i costi i riferimenti alla sua estate 2022. D’altronde l’ex Capitano della Roma è finito sotto i riflettori, oltre che per la rottura ufficiale con Ilary Blasi, anche per la frequentazione con la presunta nuova fiamma Noemi Bocchi. Tra indiscrezioni e continui avvistamenti, i due continuano ad alimentare il flirt in attesa di uscire ufficialmente allo scoperto.

Ma l’ex calciatore deve anche fare i conti con le pratiche della separazione dalla conduttrice Mediaset. In questo periodo segnato dai rumors, l’ex coppia si ritroverà in compagnia dei rispettivi avvocati prescelti, nella speranza che la separazione sia consensuale. Intanto Francesco Totti è tornato in tv alla Partita del Cuore, mentre il ritorno sul piccolo schermo per Ilary Blasi non ha ancora una data precisa: si pensava a un’intervista-verità a Verissimo nel salotto dell’amica Silvia Toffanin, ma tra mille dubbi la decisione non è ancora stata presa.

