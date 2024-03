Simona Ventura, chi è il conduttore che a Sanremo 2004 ha sostituito all’ultimo?/ Verità svelata dopo anni

Simona Ventura a Domenica In: “Sanremo 2004? Doveva farlo un nostro collega”, svelato chi: Paolo Bonolis

Oggi Simona Ventura è stata ospite a Domenica In e durante l’intervista con Mara Venier ha parlato anche del Festival di Sanremo 2024 il primo ed al momento unico da lei condotto dichiarando che è stata un’esperienza dura e faticosa anche perché lei è entrata in corsa a pochi mesi dopo il rifiuto di un collega. Tuttavia, non ha dichiarato chi, limitandosi solo a dire: “Lo doveva fare un nostro collega che si è tirato fuori quando ha visto la parata a inizio gennaio. Non mi va di dire chi è, lavora ancora perché è uno dei numeri uno.”

Dunque, chi è il conduttore che Simona Ventura ha sostituito all’ultimo alla conduzione del Festival di Sanremo 2004? La conduttrice a Domenica In non lo ha rivelato neanche incalzata da Mara Venier: “Ha solo deciso di non farlo più, quindi io sono arrivata pensando che quel treno non sarebbe tornato mai più. Ci ho lavorato solo un mese e mezzo, non ho avuto il tempo di avere il fiatone”. A risolvere il mistero, tuttavia, sono intervenuti due giornalisti, Massimo Falcioni di TvBlog e Mattia Buoncore di DavideMaggio.it. Il primo su X ha rivelato: “Sanremo 2004. La Ventura si riferisce a Paolo Bonolis. Ma non lo cita.”

Simona Ventura, la rivelazione del passato: “Paolo Bonolis disse no a Sanremo 2024”

In passato, però, più precisamente nel 2021, in un’intervista a La Repubblica era stata proprio Simona Ventura a confessare di aver dovuto sostituire Paolo Bonolis alla conduzione del Festival di Sanremo 2024: “Paolo Bonolis aveva detto di no, mi misi a lavorare a testa bassa; prima le donne non avevano tante possibilità. Non ci pensai troppo: Sanremo è un treno che non passa facilmente”. E in generale sulle difficoltà di quell’esperienza aveva ammesso: “Il mio Sanremo, 17 anni fa, fu veramente molto difficile. Questo è complicato per la pandemia, un bel banco di prova.”

Dal Sanremo del 2004 sono passati esattamente vent’anni eppure la conduttrice lo ricorda come una delle conduzioni ed esperienze lavorative più difficili e complesse della sua vita. Oggi invece a Simona Ventura a Domenica In è scoppiata a piangere parlando dell’aggressione al figlio Niccolò Bettarini, insieme a Mara Venier hanno ripercorso, senza sbilanciarsi troppo, i motivi della loro lite avvenuta otto anni fa ed infine ha fatto infuriare il web con gli sfottò sulla Juve.











