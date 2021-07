Simona Ventura: “Sardegna in fiamme? Orrendi piromani”/ “Pezzenti, siate maledetti!”

C’è anche Simona Ventura nel novero dei personaggi famosi che hanno voluto manifestare solidarietà alla Sardegna, colpita da un violento incendio che ha provocato danni incalcolabili e, purtroppo, ucciso numerosi esemplari della fauna locale, che non sono riusciti a mettersi in salvo dalle fiamme e dal fumo. La showgirl e conduttrice di Bentivoglio (Bologna) non ha fatto un eccessivo ricorso alla retorica per commentare quanto accaduto sull’isola, ricevendo ampi e unanimi consensi da parte dei suoi followers su Instagram.

Queste sono state le parole dell’ex conduttrice de “L’Isola dei Famosi”: “Vi dovete vergognare!!! Siete dei pezzenti, anoressici di rispetto e sentimenti. Orrendi piromani, che siate maledetti! Sardegna mia, che ti hanno fatto”. Frasi a cui ha risposto l’attrice Sandra Milo, già intervenuta fra i commenti pubblicati in calce a un post analogo della cantante Bianca Atzei: “Questa piaga degli incendi appiccati un po’ ovunque da Nord a Sud si ripete ogni anno e fa male al cuore vedere certe immagini, sapendo che il fuoco dietro di sé lascia distruzione e morte”.

SIMONA VENTURA E IL LEGAME CON LA “SUA” SARDEGNA

Affermazioni, quelle di Simona Ventura, il cui vigore trova giustificazione in un’intervista che la showgirl rilasciò nel 2017 alla testata “La Nuova Sardegna”, nella quale definì la regione isolana come la sua “terra del cuore”. D’altro canto, le sue prime apparizioni in landa sarda risalgono al 1989, quando si recò a Porto Rotondo in compagnia di un gruppo di amici romani: per lei fu un colpo di fulmine e si innamorò perdutamente di quei luoghi. “Negli anni successivi – spiegò Simona Ventura – ho incontrato nuovi amici di Milano e di Bologna, con cui poi ogni estate ci ritrovavamo nella spiaggia di Long beach a Porto Cervo. Amici che ho ancora adesso. Era la metà dei Novanta. La Sardegna ha temprato amicizie che durano da vent’anni”.

L’ex presentatrice di “Quelli che il calcio” spiegò in tale circostanza che, attraverso il Billionaire la sua internazionalità, la Sardegna si è fatta conoscere nel mondo: “Sono tantissimi gli imprenditori stranieri che vengono in Costa Smeralda e si rendono conto di avere davanti un posto unico al mondo. Pensiamo all’introito delle barche, ma anche alla semplice spesa in negozi e supermercati. Il Billionaire, seguito poi da altre realtà, è importante per il turismo”. Dichiarazioni di appena quattro anni fa, anche se, complice la pandemia, sembra siano trascorsi secoli.



