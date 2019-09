SIMONE BONACCORSI E CHIARA ESPOSITO/ Chi dei due è infedele? (Temptation Island Vip)

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, il loro rapporto messo a dura prova a Temptation Island Vip

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito hanno corso un rischio, partecipando a Temptation Island Vip 2019. E quel rischio si è rivelato più concreto del previsto: veramente la loro unione è messa a dura prova, alla luce soprattutto del comportamento “sospetto” di lei con il single Valerio Maggiolini. “Tra tutti sei quello che ha colpito più l’occhio”, gli ha detto Chiara in un impeto di intraprendenza. I due hanno mostrato grande feeling sin dall’inizio della prima puntata. Simone, dall’altra parte, ha assistito alle scenette in questione, e come prima reazione ha provato a giustificarla: “So che stava solo ballando, lo fa anche in discoteca ma senza malizia. Se con una ragazza partiva il ballettino, anche io ballavo ma senza superare i limiti”. Al secondo video, però, Simone si è mostrato meno diplomatico: “Balla con tutti, non mi piace questa cosa”. Dopo di ciò, Chiara si è accesa una sigaretta e ha iniziato a fumare: “Abbiamo fatto tante liti per questo”, protesta a quel punto Simone, che pensava di essere riuscito a farla smettere.

Chiara Esposito: “Devo trovare una persona che mi faccia sognare”

Chiara Esposito giustifica così il suo modo di fare: “Io metto in gioco tutto, io ho bisogno di persone stimolanti. Devo trovare una persona che mi faccia sognare, che mi parli di cose che non ho fatto e mi faccia venire voglia di fare tante cose. Io speravo di venire qua e trovare un ragazzo così”. Una dichiarazione d’intenti più o meno esplicita, quella di Chiara, che vede in Valerio il suo ragazzo ideale. Riguardo al fumo ammette: “Lui non fuma e mi ha vietato di fumare. Io ho capito che davanti a lui non devo fumare e poi lo faccio di nascosto, lo prendo per il c**o. Poi dice che non devo essere solare e che non devo indossare tute corte perché attiro l’attenzione”. Al sentire queste parole, Simone Bonaccorsi commenta deluso: “Chiedo solo un po’ di ritegno“.

Temptation Island Vip 2019: Il presunto tradimento di Simone Bonaccorsi

Se Chiara Esposito è pericolosamente vicina a Valerio Maggiolini, Simone Bonaccorsi non minaccia particolarmente la stabilità della coppia. A dire il vero, però, in questi ultimi giorni è emerso lo “scoop” che Simone avrebbe già tradito Chiara in passato. È stata la blogger Deianira Marzano a diffondere la notizia, con tanto di post pubblicato sui suoi social network: “Fino ad ora non c’erano video per Chiara, allora il video a Chiara lo faccio vedere io. Ma come mai Simone adesso fai tutto il disperato in televisione, dove hanno detto che sei fidanzato e da 10 mesi sei tornato con lei, mentre qualche mese fa te la spassavi con quest’altra ragazza che mi ha contattata e mi ha mandato tutte le prove? Per come stanno le cose tra Simone e Chiara non saprei chi scegliere!”. E prosegue: “Con l’aiuto di Amedeo Venza abbiamo parlato con questa ragazza e controllato le date. In pratica questo Simone ieri faceva tutta la parte di quello tradito in passato e poi se la spassava a gennaio, ma anche nei mesi successivi, con un’altra ragazza, mentre era fidanzato. Ci sono foto e conversazioni che provano tutto”.



