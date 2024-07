Simone Dell’Agnello, chi è il tentatore di Temptation Island 2024 vicino a Siria/ Sguardi teneri e feeling…

Simone Dell’Agnello: chi è il tentatore di Temptation Island 2024

Tra i tentatori di Temptation Island 2024 spicca l’aitante Simone Dell’Agnello che, con i suoi capelli biondi e il fisico super atletico, sta stregando non solo i telespettatori di Temptation Island 2024 che, questa sera, torna in onda con la quarta puntata, ma anche Siria Pingo che, fidanzata da sette anni con Matteo Vitali, dopo un drastico cambiamento fisico, sta mettendo in discussione tutte le sue certezza apprezzando la compagnia di Simone con cui la complicità cresce sempre di più. Simone, prima di approdare in tv come tentatore, ha avuto un passato da calciatore.

Nicole Belloni, chi la la tentatrice di Temptation Island 2024 che ha stregato Alex/ "Con lei sono me stesso"

Il tentatore, infatti, ha 32 anni, arriva da Pisa ed è un ex calciatore che ha militato in serie B e C dopo essere cresciuto nella primavera dell’Inter e oggi sogna di diventare un allenatore di calcio. “Riesco a farmi volere bene perché riesco a capire le altre persone. Tra dieci anni farò una grande carriera a livello sportivo. Il mio motto? Per le relazioni che ho vissuto, direi vivi e lascia vivere. Stare bene con se stessi. Nei limiti del possibile, cercare di comportarsi sempre al meglio“, ha detto nel video di presentazione su WittyTv.

Carlo Marini innamorato di Martina a Temptation Island 2024?/ Lui si dichiara, il web accusa: "Sta fingendo"

Simone Dell’Agnello e Siria Pingo: flirt a Temptation Island 2024?

Nel corso della terza puntata di Temptation Island 2024, Siria Pingo si è pericolosamente avvicinata a Simone Dell’Agnello scambiando con lui sorrisi e sguardi complici che non sono passati inosservati al pubblico convinto che tra i due, già nel corso della puntata in onda questa sera, potrebbe accadere qualcosa in più. Dalle anticipazioni della nuova puntata di Temptation Island 2024, si scopre un Matteo disperato di fronte alle immagini della fidanzata che potrebbe così essersi lasciata andare con il single Simone.

Jenny e Tony, accuse a distanza a Temptation Island 2024/ Lei dice basta e si apre con un tentatore, lui…

Con Simone, Siria si sta lasciando andare vivendo con leggerezza l’avventura nel villaggio di Temptation Island e godendosi ogni istante in compagnia non solo delle altre fidanzate ma anche dei tentatori tra cui Simone è quello che ha maggiormente conquistato le sue attenzioni. Tra i due, dunque, accadrà qualcosa di irreparabile per la storia d’amore di Siria con Matteo?











© RIPRODUZIONE RISERVATA