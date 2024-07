Temptation Island 2024, Vittoria e Simone hanno un flirt? Rumor bomba

Nella puntata andata in onda ieri di Temptation Island 2024 c’è stato un colpo di scena inaspettato, un accelerazione improvvisa nella conoscenza tra la fidanzata Vittoria e il single Simone. Andando con ordine, la coppia formata da Alex e Vittoria sin da subito è apparsa in crisi. Soprattutto il ragazzo non ha risparmiato commenti acidi e cattivi nei confronti della sua ragazza e si è molto avvicinato alla single Nicole. I video in cui il fidanzato e la single apparivano sempre più complici e affiata hanno fatto stare male Vittoria che, tuttavia, durante il suo percorso ha avuto un cambiamento repentino.

In maniera del tutto inaspettata e improvvisa Vittoria di Temptation Island 2024 si è avvicinata al single Simone (quest’ultimo, in realtà, in passato si era già avvicinato ad un’altra fidanzata, Siria Pingo). Ebbene la sintonia ben presto si è trasformata in abbracci, baci e palpatine ed adesso è arrivata una segnalazione bomba Vittoria e Simone stanno insieme. Nel dettaglio, infatti, il rumors è stato riportato dallo youtuber e creator Cristiano Cervigni che ha raccontato che Simone sarebbe stato visto insieme a Vittoria dopo la fine di Temptation Island e dopo l’incontro con Siria. Stando a quanto riportato da Cervigni, Simone sarebbe stato visto al McDonald’s con Vittoria: “Voci di corridoio mi dicono che ha iniziato un flirt con lei dopo essersi visto con Siria”

Vittoria e Alex si sono lasciati dopo Temptation Island 2024 e lei ha un flirt con il single Simone?

Dunque stando alle ultime segnalazioni sembrerebbe che Vittoria e Alex si sono lasciati dopo Temptation Island 2024. Nella scorsa puntata di Temptation Island, inaspettatamente, Simone si è mostrato vicinissimo a Vittoria. Ci sono stati una serie di abbracci, di sguardi, persino di un presunto bacio mentre hanno tentato di eludere i microfoni e di effusioni hot che hanno spinto Alex Petri ha chiedere immediatamente il falò di confronto, lei accetterà? Per saperlo non resta che seguire l’ultima puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia. C’è molta curiosità, però, anche sul futuro della coppia formata da Vittoria e il single Simone: stanno insieme?