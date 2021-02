Simone Gianlorenzi: “Dayane Mello la vera stratega”/ “Ha fatto un gesto brutto…”

Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, ha seguito e continua a seguire tutto ciò che accade nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, il format social del magazine diretto da Alfonso Signorini, il marito di Stefania Orlando, al televoto con Rosalinda Cannavò, ha commentato il gesto di di Dayane Mello di mandare al televoto proprio l’attrice siciliana. Secondo Simone Gianlorenzi, Dayane Mello non avrebbe fatto un bel gesto mandando al televoto proprio Rosalinda con cui ha un rapporto d’amicizia iniziata pochi giorni dopo l’ingresso nella casa.

“Lunedì sera ha fatto un gesto umanamente brutto. Non tanto perché ha mandato Stefania al televoto, ma come si è comportata con Rosalinda non è stato bello. Poco prima aveva detto una cosa bellissima e immediatamente dopo le ha segato le gambe in maniera clamorosa”, ha spiegato il marito di Stefania Orlando a Casa Chi.



SIMONE GIANLORENZI, MARITO STEFANIA ORLANDO: “NON CAPISCO COME LA GENTE POSSA SOSTENERE DAYANE MELLO”

Simone Gianlorenzi non nasconde di non essere un tifoso di Dayane Mello. Naturalmente, il suo cuore è della moglie Stefania Orlando, ma il marito della conduttrice ammette di considerare la modella brasiliana la vera stratega della casa. “Finalmente si sta vedendo chi è la vera stratega della casa. Chi è? Se devo dirlo davvero, è Dayane Mello. Voi sapete che io l’adoro? Il mio amore è smisurato proprio per questa persona. Meglio che non dico altro, basta“, ha detto Gianlorenzi che è stato ospite di Casa Chi insieme a Francesco Oppini che, a sua volta, ha espresso la propria opinione su Dayane. La Mello, tuttavia, può contare su un grosso seguito di fan. La modella brasiliana, infatti, è stata la prima a conquistare la finalissima. A tal proposito, il marito di Stefania Orlando, ha concluso: “Mi stupisce come le persone da casa possano sopportare una persona così. Con questo colpo di coda ha confermato il suo percorso al GF Vip”.





