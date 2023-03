Chi è Simone Gianlorenzi, ex marito Stefania Orlando/ “Da 15 anni ogni sua parola…”

Chi è Simone Gianlorenzi?

Simone Gianlorenzi, classe 1976, è l’ex marito della famosa ex gieffina Stefania Orlando, che a breve sarà ospite di Verissimo. Simone era un musicista, o meglio, era il chitarrista della Band di Stefania Orlando “Gli Orlandi Furiosi”, è proprio nel mondo della musica che i due si erano conosciuti e innamorati e poi nel 2019 erano convolati a nozze.

Mara Venier al veleno su funerali Paolo Limiti/ "C'erano pochi colleghi, vergogna!"

I due non hanno avuto figli e dopo 15 anni d’amore, che i fan della Orlando hanno potuto vedere anche durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, i due si sono lasciati, nel 2022, lasciando di stucco tutto il pubblico che li aveva seguiti durante il reality e che conosceva la loro lunga storia d’amore. La rottura tra i due in un primo momento è stata spiegata dalla stessa Stefania sui social: “Simone ed io abbiamo camminato fianco a fianco tenendoci per mano per tanti anni, sulla stessa strada, fino a quando siamo arrivati ad un bivio e, dopo un’ampia riflessione, è stato inevitabile prendere direzioni diverse”. Ma qual è il motivo reale che ha portato i due a separarsi dopo ben 15 anni dato che la loro relazione agli occhi degli spettatori era molto solida e profonda?

Com’è morto Paolo Limiti e malattia/ Carlo Cinque: "Non riusciva più a comunicare e…"

Perché Simone Gianlorenzi e Stefania Orlando si sono lasciati?

Stefania Orlando, parlando della rottura con Simone Gianlorenzi aveva anche sottolineato: “Solo noi conosciamo i motivi che ci hanno portato a questa scelta, quindi vi prego di non cadere in facili e inutili illazioni, perché quando ci si separa è già molto doloroso per entrambi. Rimangono intatti i meravigliosi ricordi di quasi 15 anni insieme, un grandissimo affetto, tanta stima, rispetto e l’augurio reciproco di essere felici”.

Nonostante Stefania abbia chiesto ai fan di non cadere in facili illazioni, i fan hanno comunque creato delle loro ipotesi sull’accaduto e questo perché l’idea di un’amore scemato col tempo non risultava abbastanza credibile, soprattutto perché pochi mesi prima della rottura, Stefania aveva pubblicato un post di coppia sui social in cui aveva scritto: “Da quasi 15 anni ogni sua parola sussurrata all’orecchio è una dichiarazione d’amore. Che confusione, sarà perché lo amo?”. Attualmente non risulta che Simone Gianlorenzi o Stefania Orlando siano nuovamente fidanzati o che stiano frequentando altre persone ma indubbiamente sulla rottura della loro storia d’amore resta ancora un piccolo alone di mistero.

Ilary Blasi al concerto dei Maneskin con il compagno Bastian/ Balli sensuali e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA