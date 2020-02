Simone Luzzi/ Il sexy fonico di Amici 19, De Filippi: “non è solo bello”

Simone Luzzi, il sexy fonico di Amici 19 fa impazzire non solo il pubblico presente in studio, ma anche i telespettatori che, su Twitter, omaggiano la sua bellezza invidiano il ragazzo del pubblico che è riuscito ad attirare l’attenzione di Maria De Filippi strappando un bacio e un abbraccio a Simone che, imbarazzato, si è concesso ai suoi fans. Di fronte al ragazzo che esortava il pubblico ad urlare “bacio”, Maria ha commentato: “ora non esagerare”. La conduttrice, poi, dopo aver confermato di avere un fonico bellissimo, ha anche elogiato le sue qualità professionali: “non è solo bello, è anche molto bravo”, sentenzia la conduttrice che poi libera Simone che può tornare al suo posto per continuare la puntata (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

SIMONE LUZZI, IL FONICO FA IMPAZZIRE TUTTI

Simone il fonico è ormai uno dei volti più conosciuti dei programmi di Maria De Filippi. Un uomo di 33 anni che lavora come tecnico addetto ai microfoni e all’audio da oltre dieci anni e che è diventato popolare grazie a Uomini e Donne, per via dei suoi interventi in studio e nelle esterne, per regolare i microfoni di Gemma Galgani e Tina Cipollari. Qual è il suo vero nome? Simone Luzzi. “Appena diplomato, partendo da zero, ho iniziato ad apprendere questo lavoro e oggi, dopo ben 14 anni, seguo ancora tutti i programmi condotti da Maria De Filippi“, dice a Novella 2000, “a Uomini e Donne entrai esattamente nel 2004. Da molto tempo il mio lavoro è quello di microfonare tutti gli ospiti presenti in puntata, dai corteggiatori ai tronisti, per poi procedere con il check audio”.

SIMONE LUZZI, IL FONICO DEI PROGRAMMI DELLA DE FILIPPI

Quindi non solo Troni nella quotidianità di Simone il fonico, ma anche tutti gli altri show firmati Fascino: C’è posta per te, Temptation Island, Tu Sì Que Vales e Amici. “I complimenti fanno sempre piacere, ma per scelta avevo già deciso da prima di non avere pagine social”, continua, “dopo il movimento sul web ho preferito ancor di più tenere un profilo basso. Sono lontano dal business di cui parla Tina. Non nego, però, che i miei amici mi tengono informato e ogni tanto curioso tra i link che mi inviano”. Simone il fonico: un nomignolo che i fan di Maria De Filippi conoscono molto bene e che in queste ore sta aumentando sempre di più la propria popolarità. Al secolo Simone Luzzi, il tecnico audio dei programmi della Queen ha fatto un ulteriore passo in avanti per ottenere l’applauso del pubblico.

PROTAGONISTA NELLA PUNTATA DI AMICI

Il merito è della nuova puntata di Amici che è stata registrata in questi giorni e delle anticipazioni che Vicolo delle News ha diffuso in rete. Non tanto per quanto riguarda le sfide fra le squadre e i preparativi per il serale, quanto per un momento particolare in cui il protagonista è stato proprio Simone il fonico. Sembra che un ragazzo seduto fra il pubblico presente in studio abbia chiesto al tecnico di poter avere un bacio. Simone non si è tirato indietro e ha accettato la sfida, poco prima che lo sconosciuto oppure il fonico si lanciassero in un ballo con Alessandra Celentano. Non è chiaro infatti se il momento danzante avverrà fra la prof e Simone oppure fra la prima e lo sconosciuto del pubblico, su cui per ora grava un alone di mistero.



