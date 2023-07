Simone Rugiati choc su crisi climatica “Miscele spruzzate nell’aria”/ Selvaggia Lucarelli “Le ha inalate”

Perché il Nord Italia viene travolto da nubifragi mentre il Sud dal caldo torrido e incendi? Secondo lo chef e food advisor Simone Rugiati, è colpa della manipolazione climatica, non della crisi climatica. Quindi, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, Pechino Express e Tu sì que vales, nonché conduttore di programmi tv, ha spiegato ai suoi follower cosa c’è dietro gli eventi estremi degli ultimi giorni. «Mi sono svegliato presto e mi sono messo a leggere i vostri messaggi con video di cantine con acqua e ghiaccio a Milano e l’inferno in Sicilia», ha dichiarato in una storia su Instagram, che ha poi portato Selvaggia Lucarelli a intervenire.

Poi Simone Rugiati ha esposto la sua teoria: «Si passa da complottisti a toccare questi argomenti ma a me non me ne frega niente perché ci sono delle prove, c’è una manipolazione climatica, che è diverso». Per Rugiati, «da anni vengono spruzzate in area miscele anche solo per non far piovere per un evento di Stato». Quindi, lo chef ritiene che gli eventi atmosferici degli ultimi giorni sarebbero frutto di un abuso di questa manipolazione, senza però citare dati, fonti o documentazioni. «Si può manipolare il clima, in alcune zone si può causare pioggia, si può causare siccità. Questo adesso è palese se siete curiosi, non vi stupite più di tanto, lo dovete sapere che è così», ha concluso Rugiati nelle sue storie, scatenando diverse reazioni, come quella di Selvaggia Lucarelli.

L’ATTACCO DI SELVAGGIA LUCARELLI A SIMONE RUGIATI

Anziché sensibilizzare sull’importanza di salvaguardare l’ambiente, Simone Rugiati ha diffuso teorie complottiste e sbagliate via social. Lo chef è stato preso di mira da Selvaggia Lucarelli, che lo ha preso in giro su Twitter per le sue uscite che non solo negano il cambiamento climatico, ma che anzi sostengono alcune teorie prive di ogni base scientifica. «Lo chef Simone Rugiati e la manipolazione climatica: “Da anni vengono spruzzate miscele per non far piovere”. Le ha inalate tutte lui mi sa», ha scritto sui social la giornalista, che in questo caso ha scelto la strada dell’ironia per attaccare il personaggio tv.

In effetti, lo sapeva lo stesso Rugiati che sarebbe passato per complottista per le idee che avrebbe espresso di lì a poco, quel che forse non si aspettava è l’ondata di indignazione social che avrebbero suscitato le sue parole, soprattutto alla luce di quanto sta accadendo in Italia in questi giorni.











