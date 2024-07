In attesa di osservare l’epilogo di Temptation Island 2024 – con l’ultima puntata in onda questa sera su Canale 5 – i fari sono puntati sul futuro di una coppia in particolare: Siria e Matteo. I problemi di coppia che hanno spinto i due a cimentarsi nel reality sono stati in un certo senso amplificati dalla libertà che il programma concede: è difficile però desumere se Siria e Matteo si sono lasciati dopo Temptation Island 2024.

Stando ad una segnalazione che avrebbe riportato il content creator Cristiano Cervigni, in realtà pare che tra Siria e Matteo l’esperienza a Temptation Island 2024 sia valsa come rottura definitiva. “C’è un tentatore che è stato visto a Livorno insieme ad una delle fidanzate di questa edizione… Vi ricordate quale delle 7 coppie abita in Toscana? Siria e Matteo. La conferma l’ho avuta con gli spoiler della terza puntata: si vede Siria che sta scherzando con Simone…”.

Siria ha lasciato Matteo per il tentatore Simone dopo Temptation Island 2024?

Dunque, attingendo dai rumor che abitano il mondo dei social, Siria e Matteo potrebbero essersi lasciati dopo Temptation Island 2024. Ad avvalorare la tesi ci sono anche le ultime vicende viste nel reality, soprattutto nell’ultima puntata. La fidanzata è sembrata sempre più distante dal ragazzo; le riflessioni sono tante, tutte in senso negativo rispetto al rapporto attuale. Per buona pace di Matteo, Siria potrebbe dunque aver deciso di lasciare il fidanzato per dedicarsi ad una nuova liaison con il tentatore Simone.

Ovviamente, per capire se Siria e Matteo si sono lasciati dopo Temptation Island 2024 sarà fondamentale osservare le dinamiche dell’ultima puntata in onda questa sera – 25 luglio 2024 – su Canale 5. Gli indizi ci sono, le segnalazioni anche; ma il reality a tema sentimentale ci ha spesso abituato a clamorose sorprese.