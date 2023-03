SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi, 15 marzo (263/2023)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: CACCIA AL MONTEPREMI

Il SiVinceTutto Superenalotto, con i suoi numeri vincenti, torna in scena con una nuova estrazione nella serata di oggi, mercoledì 15 marzo (concorso 263/2023). L’auspicio è che questo sorteggio possa rivelarsi foriero di buona sorte ed elargire ricche vincite al maggior numero possibile di scommettitori, nella speranza che molti di essi si celino tra i lettori de IlSussidiario.net. I sorteggi del giorno si conosceranno unicamente alle 20. Nel mentre, riepiloghiamo quanto è successo in occasione dell’estrazione andata in scena sette giorni fa.

Nessun “6” nell’estrazione di mercoledì 8 marzo del SiVinceTutto Superenalotto, la cui combinazione vincente è stata 11 24 37 54 64 83. Sono stati centrati sette punti “5” da 843,98 euro, 145 punti “4” da 98,26 euro, 1.522 punti “3” da 41,67 euro e 8.912 punti “2” da 10,11 euro l’uno. In totale le vincite realizzate sono state 10.586, per un importo pari a 173.677,62 euro.

COME SI GIOCA AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO? REGOLE

Quali sono le regole che occorre rispettare e tenere a mente per poter giocare in maniera corretta al SiVinceTutto Superenalotto? In verità, non occorre essere giocatori provetti, né beneficiare di troppa esperienza pregressa per prendere parte a questo concorso. Infatti, basterà eseguire una semplice selezione, scegliendo 12 numeri al costo di 5 euro. Dopo avere archiviato tale passaggio, sarà quindi la Dea Bendata a stabilire se sarà giunto per voi che state leggendo questo articolo l’istante utile per esultare o se, invece, tale appuntamento sarà rimandato a data da destinarsi.

Ma come riscuotere una vincita realizzata al SiVinceTutto Superenalotto? Se si è giocato online, occorrerà presentare la stampa del dettaglio giocata vincente riportante il codice della tua giocata e il codice di identificazione del tuo conto di gioco, oltre a un documento di identità valido e al codice fiscale presso l’Ufficio Premi di Sisal S.p.A di viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) o presso l’Ufficio Premi di Sisal S.p.A. di via Tocqueville 13 a Milano (stessi giorni e stesso orario riportato sopra). Le modalità di riscossione dei premi, invece, variano in base alla somma vinta e alla modalità utilizzata per giocare. In caso di importi bassi, basterà recarsi in ricevitoria per riscuotere il proprio premio.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 15 MARZO 2023

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











