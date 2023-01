SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 11 gennaio (254/2023)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI

Da pochissimi secondi è ufficialmente terminata l’estrazione dei numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto in questo mercoledì 11 gennaio 2023 e, come succede di consueto, noi de “IlSussidiario.net” stiamo per eseguire un check approfondito degli esiti dei sorteggi congiuntamente a voi lettori, nell’auspicio di potervi accompagnare verso un’esultanza frutto di una vincita che possa stravolgere positivamente la vostra quotidianità o, perlomeno, migliorarla. Qualora così non fosse, vi consigliamo di stare alla larga dalla fretta e di aspettare a ridurre in mille pezzi la vostra bolletta di gioco, poiché occorrerà comprendere se un premio di seconda fascia possa essere stato comunque agguantato.

Infatti, oltre che con il 6, è possibile vincere anche con punti 5, punti 4, punti 3 e addirittura con punti 2. Quindi, il consiglio finale è quello di osservare con attenzione i numeri vincenti di stasera, eseguendo un controllo ulteriore in ricevitoria o, in alternativa, su SisalTV o sui siti ufficiali del SiVinceTutto Superenalotto e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: LE ESTRAZIONI DI OGGI

Il SiVinceTutto Superenalotto e i suoi numeri vincenti tornano ad animare la serata di oggi, mercoledì 11 gennaio, con il concorso 254/2023, il secondo del nuovo anno. Quest’ultimo, per qualcuno di voi, potrebbe iniziare sotto una buona stella, qualora la Dea Bendata decidesse di mostrare il proprio lato magnanimo, troppo spesso nascosto agli occhi dei giocatori. Gli esiti dei sorteggi del giorno saranno rivelati alle 20 e, fino ad allora, non resterà che aspettare pazientemente, andando a esaminare ciò che è avvenuto sette giorni fa in questa lotteria.

Nessun “6” nell’estrazione di mercoledì 4 gennaio del SiVinceTutto Superenalotto, la cui combinazione vincente è stata 16 25 43 54 62 75: sono stati centrati sette punti “5” da 857,96 euro, 96 punti “4” da 150,87 euro, 1.200 punti “3” da 53,72 euro e 7.999 punti “2” da 11,46 euro l’uno. In totale, le vincite sono state 9.302, per un importo pari a 176.621,78 euro.

REGOLE DEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME SI GIOCA?

Come si gioca al SiVinceTutto Superenalotto? Forse molti di voi saranno già al corrente delle modalità di scommessa relative a questo concorso a premi, ma per quanti ancora non le conoscessero o fossero incerti sulla risposta, ecco che noi de IlSussidiario.net siamo qui a riepilogarle per voi. In buona sostanza, sarà sufficiente scegliere dodici numeri al costo di cinque euro, affidandosi alla buona sorte e sperando che la metà di essi possa coincidere con la sestina vincente della serata. Proprio per questo, è sempre consigliato effettuare approfondite attività di controllo della propria bolletta.

È possibile giocare a SiVinceTutto Superenalotto tutti i giorni dalle 6 alle 23.55 e fino alle 19.30 del giorno dell’estrazione, il mercoledì. Esistono, in tal senso, anche le schedine precompilate, che permettono di mettere in gioco i numeri stampati sul fronte, scegliendo tra differenti versioni grafiche. Sono reperibili in tutte le ricevitorie ed è sufficiente consegnare al rivenditore il biglietto che si preferisce per convalidare la giocata. In alternativa, con la modalità di gioco “Quick Pick” si può scommettere in maniera rapida e veloce. Non servirà compilare la scheda di gioco: sarà il terminale a scegliere in maniera casuale la combinazione numerica al posto del giocatore.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 11 GENNAIO 2023

81 – 82 – 7 – 46 – 20 – 57

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











