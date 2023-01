SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 4 gennaio (253/2023)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: ARRIVA L’ATTESO “6”

Il concorso 253/2023 del SiVinceTutto Superenalotto con i suoi numeri vincenti si palesa nella serata di oggi, mercoledì 4 gennaio. L’estrazione arriva esattamente quattro giorni dopo l’inizio del nuovo anno e l’augurio che rivolgiamo a tutti gli scommettitori è quello di poter esultare per una ricca vincita, in grado di far cominciare il loro 2023 nel migliore dei modi da un punto di vista finanziario. Per scoprire se la Dea Bendata si rivelerà generosa, dovremo attendere le 20, quando saranno comunicati ufficialmente gli esiti dei sorteggi odierni. Nel frattempo, proviamo a ingannare l’attesa che ci separa dal fatidico momento, andando ad analizzare quanto è avvenuto sette giorni fa.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 28 dicembre (252/2022)

Nessun “6” nell’estrazione di mercoledì 28 dicembre 2022 del SiVinceTutto Superenalotto, la cui combinazione vincente è stata 4 5 6 29 53 74: sono stati centrati otto punti “5” da 751,81 euro, 231 punti “4” da 62,79 euro, 2.222 punti “3” da 29,05 euro e 10.162 punti “2” da 9,03 euro l’uno. In totale le vincite sono state 12.623, per un importo pari a 176.830,93 euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 14 dicembre (250/2022)

COME SI GIOCA? LE REGOLE DEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Quali sono le regole per giocare al SiVinceTutto Superenalotto? Vi rassicuriamo, in quanto si tratta di una lotteria estremamente accessibile anche per coloro che sono meno avvezzi al mondo dei concorsi a premi. Infatti, tutto ciò che occorrerà fare sarà scegliere 12 numeri al prezzo di 5 euro e, archiviato tale passaggio, affidarsi alla buona sorte. Ricchi riconoscimenti economici potrebbero aspettarvi per impreziosire la vostra serata e, a proposito di ciò, vi rammentiamo l’importanza di effettuare un’approfondita attività di verifica della vostra bolletta, in modo tale da essere del tutto sicuri del suo esito.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 7 dicembre (249/2022)

Le modalità di riscossione delle vincite del SiVinceTutto Superenalotto frutto di giocate eseguite online variano in base all’importo vinto. Fino a 5.200 euro la vincita viene accreditata direttamente sul conto di gioco, mentre le vincite oltre 5.200 euro e fino a 52mila euro possono essere riscosse presso i Punti Pagamenti Premi o gli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma. Per premi superiori a 52mila euro, essi possono essere riscossi presso gli Uffici Premi Sisal di Milano e Roma.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 4 GENNAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA