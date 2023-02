SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi, 15 febbraio (259/2023)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: CACCIA AL MONTEPREMI

Oggi, mercoledì 15 febbraio 2023, è tempo di assistere a una nuova estrazione dei numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto, concorso di matrice continentale a cui possono prendere parte i giocatori di 18 diversi Paesi europei. Quale nazione avrà il privilegio di esultare, nella serata odierna? L’auspicio è che sia proprio la nostra Italia, ma solamente alle 20 si terranno i sorteggi; ergo, fino a quell’ora non si potrà conoscere la risposta a tale interrogativo. Nel mentre, riavvolgiamo il nastro mnemonico e temporale, andando a scoprire quanto si è verificato in occasione dei sorteggi di 7 giorni fa.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 8 febbraio (258/2023)

Nessun “6” centrato nell’estrazione di mercoledì 8 febbraio del SiVinceTutto Superenalotto, la cui combinazione vincente è stata 10 17 35 67 73 79: sono stati centrati 5 punti “5” da 1.187,04 euro, 157 punti “4” da 91,17 euro, 1.658 punti “3” da 38,42 euro e 9.060 punti “2” da 9,99 euro l’uno. In totale le vincite realizzate sono state 10.880, per un importo pari a 174.564 euro.

SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi, 1 febbraio (257/2023)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME SI GIOCA?

Ma quali sono le norme che devono essere osservate per partecipare al SiVinceTutto Superenalotto, gettandosi così all’inseguimento dei numeri vincenti? Le regole sono poche e davvero intuitive, anche per quanti sono meno avvezzi al mondo delle lotterie. Sostanzialmente, tutto quello che è richiesto fare, consiste nel selezionare 12 numeri al costo di 5 euro e convalidare la propria schedina, sperando che 6 di essi corrispondano alla sestina vincente del giorno.

Esistono diversi modi per prendere parte alle estrazioni di SiVinceTutto Superenalotto: si può giocare online sui siti autorizzati al gioco o direttamente in ricevitoria. Qualunque sia la modalità selezionata per effettuare la propria giocata, sul sito ufficiale del concorso è possibile verificare in ogni momento i risultati dell’ultima estrazione del concorso o anche le combinazioni dei sorteggi passati, consultabili all’interno della sezione dedicata dell’archivio concorsi di SiVinceTutto Superenalotto.

SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi, 25 gennaio (256/2023)

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 15 FEBBRAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











