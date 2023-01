SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi, 18 gennaio (255/2023)

Terzo appuntamento dell’anno con le estrazioni del SiVinceTutto Superenalotto e i loro numeri vincenti, che si manifesteranno agli occhi dell’Italia intera in occasione della serata di oggi, mercoledì 18 gennaio 2023, data che speriamo possa rivelarsi foriera non soltanto di buona sorte, ma anche di ricchi premi economici per la maggior parte di voi scommettitori. Chiaramente, soltanto alle 20 si conosceranno gli esiti dei sorteggi del giorno: un lasso di tempo che possiamo in parte impegnare andando a ricapitolare quanto è avvenuto nell’estrazione di sette giorni fa.

Festa grande nell’estrazione di mercoledì 11 gennaio 2023 del SiVinceTutto Superenalotto, quando è stato centrato un 6 del valore di 53.172,99 euro, per mezzo della combinazione vincente (7 20 46 57 81 82), intercettata grazie alla Bacheca dei Sistemi. In tutto, sono stati distribuiti premi per oltre 174mila euro, con 11.190 vincite complessive: sono stati centrati anche sette 5 da 845,67 euro ciascuno, mentre sono stati 123 i punti 4 da 116,07 euro, 1.706 i punti 3 da 31,63 euro e 9.353 i 2 da 5 euro.

REGOLE DEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME SI GIOCA?

Quali sono le regole da rispettare per prendere parte alle estrazioni del SiVinceTutto Superenalotto? Forse molti di voi le conosceranno già, ma qualora qualcuno non si fosse mai approcciato prima a tale concorso o avesse delle titubanze, potrà servirsi di questo riepilogo per acquisire tutte le certezze di cui necessita. Sostanzialmente, basterà selezionare dodici numeri al costo di 5 euro, nella speranza che la metà di essi combaci alla perfezione con la sestina vincente della serata. Proprio per questa ragione, il consiglio è quello di verificare scrupolosamente, anche servendosi di più canali, la propria schedina.

L’estrazione dei numeri vincenti di SiVinceTutto Superenalotto è aperta al pubblico. Si tiene presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato a Roma – utilizzando apposite macchine estrattrici certificate – ed è realizzata e garantita da Sisal e dall’Agenzia stessa. A garanzia del corretto svolgimento delle operazioni di estrazione, è stata istituita una Commissione ministeriale di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco. Per maggiori dettagli, consultare il regolamento di gioco disponibile nella sezione “Regolamenti” del portale telematico ufficiale.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 18 GENNAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











