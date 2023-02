SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 22 febbraio (260/2023)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: IN ARRIVO GRANDI PREMI?

I numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto tornano a palesarsi nella serata di oggi, mercoledì 22 febbraio 2023, con una nuova estrazione. Il nuovo concorso regalerà a qualcuno la possibilità di esultare braccia al cielo questa sera? La speranza è che il quesito possa trovare risposta affermativa e che a lanciare grida di giubilo possano essere più scommettitori. I sorteggi sono in programma alle 20: approfittiamone per ricapitolare assieme a voi tutti ciò che si è verificato in occasione dell’estrazione andata in scena 7 giorni fa.

Festa nell’estrazione di mercoledì 15 febbraio 2023 del SiVinceTutto Superenalotto: un fortunato giocatore di Porto Torres, in provincia di Sassari, è riuscito a centrare un “6” da 55.587,50 euro, indovinando la combinazione vincente (6 15 32 73 78 88). La schedina baciata dalla Dea Bendata è stata giocata presso il bar Orchidea di viale delle Vigne 29 G. In totale, sono stati distribuiti premi per oltre 172mila euro, con 9.886 vincite complessive: sono stati centrati anche quattro “5” da 1.467,38 euro ciascuno, mentre sono stati 103 i punti “4” da 137,43 euro, 1.402 i punti “3” da 38,17 euro e 8.376 i “2” da 5,19 euro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME SI GIOCA? LE REGOLE

Quali sono le regole che normano il SiVinceTutto Superenalotto e che devono essere rispettate per accedere correttamente al gioco? Vi rassicuriamo subito, in quanto esse sono di facile comprensione e sono davvero esigue dal punto di vista numerico. Infatti, basterà selezionare 12 numeri al costo di 5 euro e convalidare successivamente la propria schedina, in ricevitoria oppure online, nella speranza che 6 dei numeri scelti siano identici a quelli che compongono la sequenza fortunata.

Il termine massimo per presentare la tua ricevuta di gioco vincente è di 90 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del concorso. Dopo tale termine, si perde il diritto alla riscossione della vincita. Le modalità di riscossione dei premi, invece, variano in base alla somma vinta e alla modalità utilizzata per giocare. Le vincite possono essere verificate su www.sivincetutto.it, in ricevitoria o mediante iscrizione al servizio di alert.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 22 FEBBRAIO 2023

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO 22 FEBBRAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











