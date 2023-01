Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, martedì 3 gennaio 2023

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO, GRANDI VINCITE DOPO IL LOTTO?

Anno nuovo, vecchie abitudini, con l’estrazione dei numeri e dei simboli vincenti del Simbolotto di oggi, martedì 3 gennaio 2023. È il primissimo appuntamento del mese (e dell’anno, naturalmente), con la lotteria abbinata al Lotto e la speranza è quella di vivere un inizio “col botto”, per mezzo di un’improvvisa ondata di generosità da parte della Dea Bendata, che consentirebbe ai fortunati possessori della bolletta vincente di approcciare al meglio a questo 2023. Così, mentre rimaniamo in attesa di scoprire se questo si verificherà, andiamo a ripassare assieme le regole da osservare per eseguire le scommesse.

Le modalità di gioco sono davvero molto semplici, a tal punto che agli scommettitori è richiesto un unico sforzo ed esso coincide con l’esecuzione della propria puntata al Lotto sulla ruota abbinata al Simbolotto per il mese attuale, vale a dire quella di Bari, che ha raccolto il testimone da Venezia. Dopodiché, non vi rimarrà che affidare la vostra bolletta al titolare della ricevitoria per la sua convalida oppure inserire la vostra giocata online, sull’area dedicata presente nel sito internet del concorso. La sequenza fortunata, impreziosita da numeri e simboli vincenti, sarà elaborata per voi in maniera gratuita, automatica e casuale dal sistema e sarà impressa sulla parte finale della vostra schedina.

SIMBOLOTTO, CLASSIFICA NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL CONCORSO

I premi in denaro acciuffabili con numeri e simboli vincenti del Simbolotto sono decisamente d’interesse per tutti i giocatori. Pertanto, qui di seguito abbiamo deciso di riportarvene l’entità, così da permettervi di disporre di una panoramica completa anche sul fronte delle vincite. Con una giocata da 1 euro si possono conquistare 10mila euro azzeccando tutti e cinque i numeri/simboli vincenti. Qualora l’en plein non riuscisse, sono comunque previsti riconoscimenti minori, che possono essere agguantati mettendo a segno 4, 3 oppure 2 punti. Verificate sempre con cura la vostra bolletta, così da essere certi del suo esito.

Infine, concludiamo il nostro viaggio nell’universo del Simbolotto con la lettura della classifica dei numeri e dei simboli ritardatari. Al primo posto troviamo l’1 (Italia), che si fa desiderare da 49 concorsi; seguono l’8 (braghe), in seconda posizione con 34 assenze, e, in terza piazza, il tandem formato dal 35 (uccello) e dal 6 (luna), con 23 ritardi accumulati. Dopodiché, ci imbattiamo nel 44 (prigione), che non si palesa da 20 turni, nel 36 (nacchere), che non si manifesta da 19 sorteggi, e nel 39 (forbici), con 15 ritardi totali. Infine, nella classifica dei numeri e simboli ritardatari, ci imbattiamo nelle accoppiate composte dal 5 (mano) e dal 12 (soldato) e dal 10 (fagioli) e dall’11 (topi), rispettivamente assenti da 14 e 13 turni.











