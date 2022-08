Skriniar al PSG?/ Calciomercato Inter, pressing dopo cessione Diallo: “no” di Marotta

Un rumors di calciomercato last-minute ha proiettato Milan Skriniar tra le fila del PSG. I parigini hanno ceduto nelle scorse ore Abdou Diallo al Lipsia, liberando un posto in difesa. È per questo motivo che, secondo quanto riportato da Footmercato, si sarebbero rivolti all’Inter per chiedere la cessione del giocatore con un’offerta di spessore. Un vertice per discutere la questione si sarebbe in tal senso svolto in quel di Milano tra due intermediari del club francese e l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta.

L’interesse del Paris Saint Germain nei confronti di Milan Skriniar d’altronde non era certamente un mistero. A parlarne, nella giornata di ieri, era stato anche il tecnico Cristophe Galtier. “Ci piace molto. Non posso dire che la trattativa sia completamente chiusa. Mancano ancora 48 ore alla fine del mercato e tutto può succedere. È eccitante per questo”, aveva detto in conferenza stampa. Avrà avuto ragione?

Skriniar al PSG: l’Inter mette un punto alle voci di calciomercato

Nonostante l’interesse del PSG nei confronti di Milan Skriniar sia stato insistente, in base alle ultime notizie di calciomercato pare che l’Inter abbia rispedito tutte le offerte al mittente. La società nerazzurra, come riportato da Sky Sport, ha fatto sapere che non intende privarsi dell’esperto difensore. Nessuna cifra è stata dunque sufficiente a convincere la dirigenza a cedere il suo cartellino.

Difficilmente d’altronde il club di Milano, accettando l’offerta dei parigini, avrebbe avuto il tempo per sostituire lo slovacco. La sessione estiva di mercato è infatti alle ultime battute. Il limite massimo per concludere le trattative e depositare i nuovi contratti è fissato alle 20.00 del 1° settembre. Mancano ormai meno di ventiquattro ore, poi non ci sarà più modo di ritoccare le rose. Il Paris Saint Germain dunque dovrà fare a meno, per quest’anno, di Milan Skriniar: un eventuale trasferimento è rimandato a gennaio. L’Inter può continuare a godersi il suo difensore.

