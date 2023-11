Smalling, nuovo furto nella villa a Roma: è il terzo/ Ladri messi in fuga dall’allarme, svuotato un cassetto

Chris Smalling, difensore della Roma, ha subito un nuovo furto nella sua villa nella Capitale. È il terzo, come riportato dal Messaggero, da quando il calciatore vive in questa abitazione sull’Appia Antica. I ladri lunedì sera hanno scavalcato la recinzione e dopo essersi introdotti nel giardino, si sono arrampicati fino al primo piano. È qui che sarebbero riusciti ad aprire la finestra senza romperla, forse con una ventosa. L’allarme, tuttavia, è suonato ugualmente, mettendoli in fuga.

Il difensore e la moglie, in quei momenti, si trovavano a Londra per una visita medica. Ad avvertire la Polizia è stata la governante. All’arrivo della volante, però, i malviventi erano ormai lontani. È emerso da una prima ispezione che hanno svuotato un cassetto, ma non sono riusciti a trovare la cassaforte in virtù del poco tempo. L’entità del bottino non è stata chiarita, dato che la coppia non è ancora rientrata a casa e non ha potuto rivelare cosa sia stato sottratto.

Smalling, nuovo furto nella villa a Roma: è il terzo, scattano le indagini

Le indagini sul nuovo furto nella villa a Roma del calciatore Chris Smalling sono state avviate. Sul posto si è recata anche la Polizia scientifica, che ha effettuato i rilievi di rito. Difficilmente però troverà delle impronte dei ladri. La banda, presumibilmente composta da tre persone, sembrerebbe infatti essere esperta. È entrata nell’abitazione senza fare alcun rumore. Aveva probabilmente studiato l’architettura della casa, ma non aveva fatto i conti con l’allarme.

Per questa volta, dunque, il lavoro è stato lasciato a metà. In precedenza però non era purtroppo accaduto lo stesso. Ad aprile di due anni fa infatti i banditi erano riusciti a introdursi nella villa proprio mentre la coppia e il figlio si trovano in casa, portando via il contenuto della cassaforte con gioielli e Rolex, per un bottino dal valore di 50 mila euro.

