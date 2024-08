Della vita privata di Sofia Bruscoli, modella, showgirl ed ex pattinatrice professionista, ha sempre attirato la sua relazione altalenante con il fidanzato Marcello Fuentes. I due, infatti, hanno vissuto una storia d’amore piuttosto turbolenta, con più bassi che alti, tanto che dopo un lungo tira e molla sono arrivati alla rottura. Questa volta la decisione sembrerebbe definitiva, al contrario di qualche anno fa quando Sofia e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne avevano deciso di riprovarci.

Le cose non sono andate come avevano sperato e così la coppia ha deciso di mettere fine ad una storia d’amore durata ben oltre dodici anni. “Abbiamo deciso di separarci perché siamo come il giorno e la notte”, aveva raccontato la Bruscoli in una intervista rilasciata al magazine Novella 2000. “Sull’educazione di Nicole andiamo molto d’accordo, ma negli ultimi mesi siamo arrivati a un punto in cui le liti, e quindi i momenti negativi, sono più dei positivi”, ha ammesso.

Sofia Bruscoli e la separazione da Marcello Fuentes per il bene della piccola Nicole

Così per il loro bene, oltre a quella della bambina, Sofia e il fidanzato hanno deciso di prendere strade diverse. La conduttrice ha raccontato che la loro storia si è logorata con il passare del tempo ma ha smentito fortemente ipotesi di tradimento. Se la rottura sarà definitiva lo dirà solo il tempo, ma questa volta la Bruscoli e il compagno sembrano intenzionati a voltare pagina una volta per tutte.

“In questi 12 anni non c’è stato mai uno stacco totale come in questo periodo. Poi se sarà definitivo non lo so. Non ci sono stati tradimenti da parte mia, né da parte sua. Non ci sono interessi per altre persone. Abbiamo solo bisogno di una pausa e non sappiamo quanto durerà”.

