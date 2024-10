Sofia Costantini vicina ad Alfred Ekhator a Temptation Island 2024

Nuovo appuntamento con Temptation Island 2024 su Canale 5 e i riflettori sono ancora una volta puntati sulla coppia composta da Alfred Ekhator e Anna Acciardi e sulla tentatrice Sofia Costantini. Proprio quest’ultima nel corso delle puntate si è sensibilmente avvicinata al ragazzo, con il quale ha instaurato un rapporto di grande complicità fisica e mentale tale da portarli a sbilanciarsi diverse volte, attraverso gesti ed atteggiamenti inequivocabili e che hanno fatto infuriare e non poco la sua fidanzata.

Antonio e Titty: crisi continua a Temptation Island 2024 settembre/ Scatta il bacio con la single Saretta?

Tantissimi i momenti hot che hanno caratterizzato il percorso di Alfred e Sofia, dagli iniziali allenamenti in giardino tra sguardi e “toccatine” proibite ai momenti di grande intimità durante una gita in barca, quando non sono mancate palpatine e scherzi a doppio senso che non hanno lasciato spazio all’immaginazione. Ma è nel corso dell’ultima puntata, andata in onda la scorsa settimana, che è arrivato il grande colpo di scena che può significare davvero tanto non solo per loro due, ma anche per la relazione tra Alfred e Anna.

Chi è Millie Moi, fidanzata di Michele a Temptation Island 2024?/ Web in fiamme: "Fastidiosa, solo moine!"

Alfred Ekhator si dichiara a Sofia e la bacia: Anna chiede il falò

Nella precedente puntata di Temptation Island 2024, Alfred Ekhator si è dichiarato a Sofia Costantini, mandando in crisi la fidanzata Anna Acciardi. Quest’ultima ha infatti preso visione di un filmato alquanto eloquente, che ritrae il fidanzato ancora una volta in compagnia della single, in atteggiamenti decisamente intimi. A seguire, Alfred si è dichiarato a Sofia mettendo a nudo i suoi reali sentimenti e rivelandole: “Ho capito che mi piaci ed ho già fatto la mia scelta. Voglio stare con te”.

È poi arrivato il bacio in bocca che ha sancito il tradimento televisivo, con Anna che ha immediatamente invocato il falò di confronto con Alfred: arriverà proprio nella puntata di questa sera? E intanto il pubblico si chiede se, dopo il falò di confronto tra Anna e Alfred, quest’ultimo e Sofia abbiano deciso di frequentarsi fuori, iniziando una vera e propria relazione.

Alfonso e Federica in crisi: si sono lasciata a Temptation Island 2024?/ Lui: "Quello che ho visto..."