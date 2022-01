Sofia, figlia di Dayane Mello/ La piccola nata dall’amore con Stefano Sala:”dopo la separazione..”

Sofia è la figlia di Dayane Mello nata dalla relazione con Stefano Sala. La piccola è nata ad aprile del 2014 dalla storia d’amore tra la modella brasiliana e il modello Stefano Sala. La Mello ha scoperto di essere incinta poco dopo l’inizio della relazione con il modello e dalle pagine del settimanale Chi ha rivelato: “eravamo giovani, contenti e spensierati. Non abbiamo mai avuto il dubbio di dire: ‘Non teniamolo’. Mai!”. La piccola è arrivata portando tanta gioia e felicità nella loro vita, ma non è bastato per proseguire il loro amore. Ad un certo punto, infatti, Dayane e Stefano sono entrati in crisi e si sono lasciati. La piccola ha vissuto prima a casa della mamma, ma ad un certo punto proprio Dayane ha preso una importante decisione.

A raccontarlo è stata proprio la ex concorrente del Grande Fratello Vip: “dopo la separazione tra me e Stefano, Sofia è venuta a vivere con me a Milano, ma io ero spesso via per lavoro ed ero costretta a lasciarla con una baby-sitter. Per questo motivo, e visto che la bambina chiedeva sempre dei suoi nonni, io e Stefano abbiamo deciso consensualmente, per il suo bene, che lei si trasferisse dai nonni paterni, che vivono vicino al lago. Mi sono adeguata al suo volere e sono felice di averlo fatto”.

Sofia e Dayane Mello: mamma e figlia sono inseparabili

Il rapporto tra Dayane Mello e la figlia Sofia è bellissimo. La conferma è arrivata proprio al Grande Fratello Vip quando la modella ha incontrato la figlia. “Mamma mi sei mancata tanto” dice la piccola Sofia in lacrime – “non ci lasciamo più. Ti amo tantissimo. Adesso andiamo nell’albergo e stiamo insieme”. La piccola abbraccia fortissimo la mamma e sembra quasi non volerla più lasciare andare. La Mello scoppia a piangere con la figlia che le dice: “ho fatto anche il tampone, cosa non faccio per te”. Tante emozioni per mamma e figlia che, dopo l’esperienza del GF VIP, non si sono più lasciate, anche se la Mello è partita per il Brasile dove ha partecipato al reality “La Fazenda”.

