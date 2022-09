Sofia Raffaeli oro ai Mondiali ginnastica ritmica 2022/ Medaglie con cerchio e palla

Sofia Raffaeli ha vinto ben due storiche medaglie d’oro ai Mondiali di ginnastica ritmica 2022 in corso a Sofia, in Bulgaria. La diciottenne ginnasta marchigiana nativa di Chiaravalle è infatti la nuova campionessa del mondo sia al cerchio sia alla palla. In queste gare al singolo attrezzo, Sofia Raffaeli ha ottenuto al cerchio il punteggio di 34.850, grazie al quale l’azzurra ha superato la ginnasta bulgara padrona di casa Stiliana Nikolova (33.400 punti) e la tedesca Darja Varfolomeev, terza con 32.150 punti.

Ancora più bello il risultato per l’intera Nazionale azzurra di ginnastica ritmica nella gara con la palla: altra medaglia d’oro infatti per Sofia Raffaeli, in questo caso con il punteggio di 34.900, precedendo la tedesca Darja Varfolomeev, seconda con 34.100 punti, mentre la medaglia di bronzo è andata a Milena Baldassarri. Terzo gradino del podio dunque per l’altra azzurra, già ottava al cerchio, che con la palla ha ottenuto 32.400 punti.

SOFIA RAFFAELI MEDAGLIA D’ORO AI MONDIALI DI GINNASTICA RITMICA 2022

Sofia Raffaeli è comunque la mattatrice di questa giornata ai Mondiali di ginnastica ritmica 2022 a Sofia, grazie al doppio trionfo che ne certifica lo straordinario valore, anche se naturalmente le assenze di corazzate come Bielorussia e soprattutto Russia sono pesantissime nel mondo della ginnastica ritmica. Sofia Raffaeli comunque firma i primi due ori della sua carriera ai Mondiali, dopo il bronzo con il cerchio e l’argento a squadre di un anno fa a Kitakyushu, Mondiale ancora dominato dalla Russia.

In questo 2022 Sofia Raffaeli ha già vinto due medaglie d’oro e altrettante d’argento agli Europei disputati a Tel Aviv, inoltre una medaglia d’oro e altre due d’argento ai World Games disputati invece a Birmingham. Entrando più nel dettaglio, Sofia Raffaeli ha ottenuto 34.850 punti al cerchio di cui 17.500 per le difficoltà, 8.750 per l’esecuzione, 8.600 per la parte artistica, poi 34.900 punti con la palla di cui 17.600 per le difficoltà, 8.650 per l’esecuzione, 8.650 per la parte artistica.

