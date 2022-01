Soleil Sorge: “Alessandro avrebbe scelto me, ma..”/ Sophie è solo una seconda scelta?

Soleil Sorge al Grande Fratello Vip si è lasciata scappare una confessione su Alessandro Basciano. L’imprenditore sin dal suo ingresso nella casa di Cinecittà non ha mai nascosto di essere attratto sia da Sole che da Sophie Codegoni. Dopo il palo ricevuto dalla ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il bel Basciano si è lanciato su Sophie Codegoni che non ha mai nascosto di essere molto attratta da lui. Tra i due è scattata una simpatia, ma la ex tronista spesso è in crisi proprio per il comportamento dell’imprenditore che più volte l’ha rassicurata negando di essere interessato alla Sorge. E’ davvero così?

Proprio Solei in queste ore ha commentato il flirt tra i due precisando: ” mi auguro che possa esserci un qualcosa tra loro due a livello umano che porti a una bella love story. Per adesso non percepite queste emozioni, se non cose davvero sforzate. Dai è scontato che se fossi stata disponibile avrebbe scelto me, si è lanciato già prima di entrare. Ale mi ha anche riferito che lei con lui fa le scenate di gelosia per colpa mia, che poi fa ridere perché con me lei è super tranquilla e carina. Insomma con me fa finta di nulla”.

Soleil Sorge e il flirt con Alex Belli

Soleil Sorge è una delle concorrenti del GF Vip che ha dato più soddisfazioni a livello di gossip e di audience in questa sesta edizione, soprattutto a causa del suo rapporto con Alex Belli. I due, infatti, hanno creato un vero e proprio scandalo: nonostante si dichiarassero solo amici, si sono scambiati teneri baci e carezze suscitando l’ira della moglie di lui, Delia Duran. Una volta uscito di scena Alex, perché ha deciso di lasciare il programma per risolvere i problemi con la moglie dovuti proprio al suo rapporto molto intimo con la bella Soleil, quest’ultima sembra aver fatto poco parlare di sé.

Infatti, ha dichiarato di sentire molto la mancanza di Alex, di aver perso il suo punto di riferimento e che sono pochi i vip all’interno della Casa su cui può contare: soprattutto Katia, Gianmaria e Manila. Sembra essersi avvicinata molto anche a Jessica Selassiè, ultimamente. L’unica con cui sembra non andare proprio d’accordo è Miriana. Miriana infatti continua a ricevere frecciatine e battutine da parte di Soleil che la feriscono e se ne lamenta spesso con le amiche perché non si sente rispettata dalla ragazza.

Soleil ha confessato a Jessica di aver avuto un down nel momento in cui Alex se n’è andato dalla Casa del Grande Fratello Vip, però ha imparato una cosa da questa esperienza: invece di sentirsi triste, ha imparato a ricordare ciò che di bello ha fatto e vissuto con lui. In un primo momento sembrava non ruscire a superare la separazione da Alex ma poi si è concentrata di più su sé stessa e sui rapporti con gli altri VIP e adesso sembra stare meglio. L’influencer ha dato dei consigli preziosi alla principessa Jessica Selassié, sulla questione che riguarda Alessandro Basciano: Jessica era molto presa da lui ma Alessandro ha preferito instaurare un rapporto sentimentale con Sophie. Il consiglio che Soleil ha dato a Jessica è che dovrebbe iniziare a prendere le distanze da questa coppia, dicendo che non è l’unica ad aver notato che ultimamente Sophie tende a stare sempre con Jessica e che probabilmente lo fa per sfuggire ai suoi sensi di colpa. Le ha consigliato, inoltre, di essere più socievole con gli altri, in quanto la casa è piena di persone.

Soleil Sorge, un fidanzato fuori dalla casa?

Discutendo d’amore con la new entry Nathaly, Soleil le ha raccontato che fuori ha un ragazzo della sua età che la sta aspettando ma Nathaly le ha detto che è evidente che tra lei e Alex Belli c’è molto di più di una semplice amicizia. Soleil ha risposto, come sempre, che non è vero e che lei e Alex erano solo amici ma che sente la sua mancanza all’interno della Casa. Soleil poi ha confessato che in passato per ben 7 mesi è stata innamorata di due persone, quindi si è riallacciata al discorso di Alex, che si dichiarava innamorato sia di Soleil che della moglie. A proposito di Delia Duran, ovvero la moglie di Alex Belli, sembra che sarà una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip.

Durante la serata di Capoanno, Soleil ha fatto ingelosire Sophie per i suoi atteggiamenti con Alessandro Basciano: in un primo momento Soleil si è semplicemente lamentata per la musica scelta in quel momento Alessandro ma Sophie si è indispettita e si è allontanata. Successivamente ha osservato Alessandro e Soleil scherzare e accarezzarsi. Sembrava esserci troppa complicità tra i due quindi la gelosia di Sophie è esplosa. I due piccioncini hanno chiarito quasi subito, in quanto Alessandro le ha rassicurato che vuole proseguire la loro storia e non gli interessa delle altre, tantomeno di Soleil.



