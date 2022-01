Soleil Sorge/ Atteso il confronto con Delia Duran, e occhio ai rumors sul suo ex…

Gli intrecci amorosi all’interno della casa del Grande Fratello Vip sono una costante, spesso caratterizzati da contorni poco piacevoli e con scontri particolarmente accesi. Una situazione del genere quest’anno è toccata a Soleil Sorge, decisamente tra le protagoniste indiscusse dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Anche la trentaduesima puntata del programma l’ha vista primeggiare ed essere coinvolta in diverse questioni. Già ad inizio programma è stata per ovvie ragioni inglobata nel discorso di Alfonso Signorini; quest’ultimo è intervenuto per cercare di riportare la calma all’interno della casa dopo aver notato una clamorosa spaccatura tra due fazioni separate. L’ex volto di Uomini e Donne ha voluto dare il proprio parere, sottolineando quanto i dissapori con alcune coinquiline siano dovuti principalmente ad un atteggiamento scontroso e ipocrita che dal suo punto di vista poco si concilia con il suo carattere. Dopo aver placato gli animi l’attenzione si è presto spostata sul tema del momento, ovvero, l’interminabile telenovela con Alex Belli e la moglie Delia Duran, prossima a diventare una nuova concorrente del reality. In particolare, il presentatore ha mostrato alcune storie Instagram della Duran chiedendo un parere della ragazza. L’obiettivo era chiaramente quello di stuzzicarla sulla questione in vista della prossima convivenza fra le due.

Anche questa volta l’attore presente in studio non si è risparmiato nei commenti, intervenuto più volte durante il discorso tra l’influencer e il presentatore. La serata ha avuto spazio anche per un momento divertente con Soleil Sorge protagonista. Quest’ultima è stata infatti chiamata in confessionale con Jessica, Katia e Valeria Marini per parlare del coinquilino di origini nobiliari, Barù. Inoltre, chiamato anche l’uomo nel confessionale è iniziato un vero e proprio gioco di seduzione dove Soleil ha, seppur ironicamente, confermato il suo solito atteggiamento sagace e irriverente. Per la giovane la produzione ha organizzato anche un incontro molto toccante con la sua grande amica Dayane Mello; l’ex concorrente ha regalato parole di grande amore per l’amica, visibilmente emozionata e commossa dalle parole dolci. Arrivato poi il momento di conferire il nome da lei scelto per l’immunità del lunedì successivo ha puntato su Katia Ricciarelli.

SOLEIL SORGE ATTENDE DELIA DURAN… E LUCA ONESTINI?

Dopo la diretta Soleil Sorge è risultata decisamente più rilassata diversamente dai giorni precedenti, anche ben disposta verso componenti della casa con i quali non ha mai avuto un gran feeling. Nella prossima puntata ci sarà sicuramente ancora modo di conoscere nuovi scenari del triangolo amoroso, soprattutto vista la grande attesa per l’ingresso di Delia Duran.

E chissà che per Soleil le “sorprese” potrebbero non esaurirsi con l’ingresso della moglie di Alex Belli, visto che molte indiscrezioni circolanti nelle ultime ore parlano di un possibile ingresso nella casa di Luca Onestini, ex proprio della bella influencer di origini americane. Nel caso in cui tale rumors venisse confermato sarà bello capire come reagirà la stessa, che comunque ha già superato alla grandissima la presenza nella casa più spiata d’Italia di un’altra sua vecchia fiamma come Gianmaria Antinolfi.

