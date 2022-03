Soleil Sorge: “Chi scoppierà prima? Forse Gianmaria e Federica”/ E sulla querela…

Soleil Sorge, ai microfoni di Casa Chi, il format social del settimanale Chi condotto da Rosalinda Cannavò, fa un pronostico su quanto dureranno le coppie nate al Grande Fratello Vip 2021. In sei mesi di permanenza nella casa di Cinecittà, sono tante le coppie nate. Oltre ad Alex Belli e Delia Duran che hanno potuto trascorrere alcuni giorni insieme nella casa, si sono innamorati Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. Nel corso dell’intervista rilasciata a Casa Chi, alla domanda di Valerio Palmieri su quale coppia scoppierà per prima, Soleil ha fatto un pronostico su tutte le coppie.

“Per Alex e Delia mi auguro che possano vivere finalmente sereni e contenti insieme e trovare la loro serenità. Sophie e Basciano sono la loro Cupido quindi non posso non tifare per loro; Manuel e Lulù sono innamoratissimi e non li vedo finire presto”, spiega Soleil che dedica l’ultimo commento all’amore tra il suo ex Antinolfi e la Calemme. “Magari Gianmaria e Federica che non ho vissuto insieme quindi non saprei. Non lo so fare un pronostico in questo caso”.

Tra Raffaella Fico e Soleil Sorge, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, non è nata un’amicizia. Le due si sono spesso scontrate e, in seguito all’utilizzo di un termine da parte di Soleil nei suoi confronti, la Fico aveva annunciato azioni legali. Ai microfoni di Casa Chi, la Sorge svela la verità facendo chiarezza sulla situazione.

“Le persone parlano spesso di querele, di diffide, di conseguenze legali senz apoi conoscere, di fondo, a cosa portano. Ormai si spara ‘ti denuncio’, ‘ti diffido’, ‘ti querelo’. Peccato, però, che spesso non si sappia per quale motivo si possa fare questo” – spiega e poi svela – “No, non mi è arrivato nulla. I miei legali sono tranquillissimi”.

