Soleil Sorge/ Coccole e dichiarazioni al GF Vip, Alex Belli: “Ti voglio tanto bene”

Soleil Sorge è sempre più legata ad Alex Belli. Il rapporto tra l’influencer e l’attore continua a monopolizzare la casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo essersi lasciati andare a balli sensuali durante la festa del sabato sera organizzata in casa, Soleil e Alex si sono concessi un momento tutto loro durante la domenica pomeriggio. Soli, nella stanza del sole dove dormono, si sono coccolati e raccontati per diverso tempo.

Alex Belli e Soleil, baci appassionati sotto le coperte?/ Il web: "Strani rumori..."

“Una cosa è certa: ti voglio tanto bene”, ha detto Alex a Soleil. “I rapporti umani te li scegli, e puoi decidere di avere dei rapporti di altissima connessione che ti danno tanto e io con te ho trovato questo. E per questo mi piacerebbe trovare una forma per poter far vivere la nostra amicizia. La troveremo?”, chiede Belli alla Sorge sperano di trovare una risposta nei prossimi giorni.

Wendy Kay, mamma Soleil Sorge contro Alex Belli/ "Non lo sopporto più! Vorrei che..."

Soleil Sorge e il bacio con Alex Belli al Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini ha aperto la puntata di venerdì mostrando le immagini di Soleil Sorge e di Alex e del loro amore incontrollato. Il conduttore ha chiesto a Soleil il significato del bacio che ha dato a Belli durante la Turandot. Per l’influencer non si è trattato di un semplice sfioramento di labbra, ma di qualcosa di vero, poi rivolgendosi ad Alex gli ha chiesto perché frena i suoi sentimenti. Alfonso per fare chiarezza sulla situazione ha chiesto a Soleil di raggiungerlo in studio così da poterle parlare a quattro occhi. Una volta che la Sorge ha raggiunto il conduttore ha dichiarato di aver cercato sempre di tutelare l’amicizia con Alex e la situazione sentimentale che l’uomo a fuori dalla Casa. Alla domanda di Signorini se è innamorata dell’attore, la Sorge ha risposto: “Certo che lo amo, come essere umano”.

Soleil rivelazione choc a Gianmaria "Sofie si è riavvicinata? Sei il suo giocattolo"/ L'attacco al GF Vip

Da quello che racconta Soleil Sorge, pare che fuori dalla Casa c’è un uomo che aspetta di riabbracciarla e costruire insieme il loro futuro. Al contrario di Alex, lei non ha nessuna intenzione di portare avanti due storie sentimentali e amare alla stessa maniera. In questo momento quello che più conta all’influencer è la limpidezza e purtroppo non riesce a vederla nel rapporto tra Belli e la Duran, difatti all’ex tronista sta venendo il dubbio che forse Delia e Alex stiano recitando un copione. Il pubblico si è accorto che tra i due gieffini c’è una chimica che li fa stare sempre uniti e a molti piace questa coppia.

Soleil Sorge e il rapporto con Alex Belli tra alti e bassi

Soleil Sorge è molto attratta da Alex, dopo la puntata di venerdì ha ballato e scherzato con lui in modo disinibito, lo ha attirato a sé con i suoi sguardi per poi allontanarlo e cercare di nuovo il suo contatto. Il gioco di seduzione è piaciuto molto al Belli che ha esclamato: “Più fuggi e più ti prendo”. L’attore è molto attratto dalla ragazza e non perde occasione per stringerla tra le sue braccia: quello che all’inizio era una semplice amicizia adesso sta mutando con il trascorrere dei giorni. Questa volta sarà difficile per Delia rompere il sodalizio tra i due gieffini, ma a loro sembra non interessare le critiche e i commenti che possono ricevere dall’esterno.

Per Delia sarà un compito difficile vedere “l’innocenza” negli atteggiamenti di Soleil Sorge e di Alex, a loro importa poco delle critiche e probabilmente anche nella prossima puntata saranno al centro del gossip. Quello che a Soleil risulta difficile è trovare un punto d’incontro con Aldo Montano, la loro diversità di caratteri non li fa comprendere. Fra loro ancora non è scattata la simpatia che li possa tenere uniti, per questo non fanno che nominarsi a vicenda. Per Soleil, l’ex schermitore è “la Svizzera della Casa unita“, non prende mai una posizione. Montano si definisce una persona neutrale e se non interviene nelle discussioni è perché nessuno chiede il suo parere. Signorini potrà chiedere un confronto tra i due gieffini. I fan dell’influencer vorrebbero che la loro beniamina possa incontrare i suoi nonni: venerdì in puntata alla Soleil Sorge è stato mostrato un video-messaggio dei due anziani e si è talmente emozionata che è scoppiata in un pianto a dirotto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA