Soleil Sorge è davvero fidanzata con Carlo Domingo?/ Raffaello Tonon rivela “conosco famiglia e..”

Nel corso della sua esperienza al Grande Fratello, Soleil Sorge si è trovata immischiata nel triangolo amoroso con Alex Belli – con il quale è nata più di una simpatia – e la moglie Delia Duran, poi entrata nella casa del GF Vip. Nonostante la sua vicinanza con l’attore, l’influencer ha più volte raccontato di avere un uomo che la attende al di fuori. Si tratta di Carlo Domingo, imprenditore siciliano che l’italo-americana avrebbe conosciuto poco prima di entrare nel programma. Secondo tanti fan e addetti al settore, però, la relazione non sarebbe reale.

A far crescere il dubbio è stato il fatto che dopo l’uscita dal GF Vip, non abbia mai visto il ragazzo. A rivelarlo era stato il giornalista Andrea Franco Alajmo, molto informato sulla vita dei vip, a Mattino 5: “Come dicevo mi sono interessato parecchio a Soleil. Da quando è uscita dalla Casa è tornata a Milano solo una volta per un’intervista e poi non si è più vista, è tornata giù a Roma, ed è a ancora a Roma. A questo punto mi sembra strano perché il fidanzato pare non sia andato a trovarla, e in una settimana qualche domanda ce lo stiamo facendo un po’ tutti qui a Milano”. Dunque nessun viaggio in Sicilia né viceversa.

Soleil Sorge, il fidanzato Carlo Domingo esiste davvero?

Anche Raffaello Tonon ha espresso dubbi sulla presunta relazione tra Soleil Sorge e il fidanzato, dichiarando di conoscere bene la famiglia del ragazzo ma di non sapere nulla sulla sua relazione con l’influencer: “Io quando ho letto il suo nome come fidanzato di Soleil mi è preso un colpo perché avrei preferito per Carlo un’altra fidanzata, un bravissimo giovane. Non ho nessun tipo di simpatia nei suoi confronti (di lei, ndr). Io l’ho appreso dai giornali. Conosco sia lui che la sua famiglia. Gente molto ma molto per bene”.

Possibile, dunque, che tra i due non ci sia mai stata una vera e propria relazione e che Soleil abbia inventato tutto? L’influencer a Verissimo ha ribadito che Carlo Domingo esiste davvero e che tra i due c’è davvero una relazione: “Sì, è sempre esistito ma ho voluto tutelarlo. Stavamo insieme da poco, ma il legame che si è creato è stato così intenso che l’ho sentito vicino durante tutto il percorso. Mi è dispiaciuto che sia stato tirato in mezzo a tutto questo, sono state scritte tante cose non vere”. L’italo-americana avrà detto la verità o siamo davanti ad un Mark Caltagirone bis?











