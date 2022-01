Soleil Sorge “Fanno lecchini, poi sparlano”/ Gf Vip: sfogo su Gianmaria e Jessica…

Soleil Sorge sembrava aver risolto le incomprensioni con Gianmaria Antinolfi, ma la realtà è ben diversa da quel che sembra. Lo ha sottolineato proprio l’influencer in un momento di confidenze con altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 in cui ha tirato in ballo anche Jessica Selassié. «Un altro atteggiamento che mi sta mandando in tilt che ho visto da due persone e che mi infastidisce è quello di Gianmaria e Jessica», ha esordito Soleil con Davide Silvestri e Barù. Quel che la infastidisce, in particolare, è il fatto che con lei facciano «gli amici super lecchini».

La trattano come amica, «poi quando pensano che non ci sono e non sto ascoltando dicono delle cose per mettermi in cattiva luce». Soleil Sorge è consapevole di ciò: «A me quello fa schifo. Perché se una persona la considero e le voglio bene se fa una cosa che non le piace glielo dico in faccia perché altrimenti alle spalle proprio è l’ultimo luogo dove posso difendermi».

SOLEIL SORGE VS GIANMARIA E JESSICA

Gianmaria Antinolfi aveva trovato conforto in Soleil Sorge dopo che Sophie Codegoni si è allontanata da lui, mentre Jessica Selassié ha potuto contare sui consigli dell’influencer per affrontare il capitolo Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip 2021. «Non ferirmi più, dobbiamo restare vicini. Sai che possiamo fidarci l’uno dell’altra. Di me potrai fidarti sempre», aveva detto l’imprenditore chiedendo all’influencer una tregua.

Con Jessica Selassié invece il rapporto di complicità era cresciuto recentemente, perché si sono ritrovate a parlare del triangolo tra lei, Delia Duran e Alex Belli. Abituata a non far passare nulla sotto traccia, Soleil Sorge potrebbe chiedere il conto ai due coinquilini in un confronto-scontro che potrebbe accendere gli animi nella Casa del Grande Fratello Vip 2021. E non è neppure da escludere che uno dei due finisca per essere nominato proprio da Soleil Sorge…

Soleil: “L’ atteggiamento che mi infastidisce é quello di Gianmaria e Jessica di farmi gli amici super lecchini davanti ‘amica, amica’ e poi quando pensano che non ci sono e non sto ascoltando dicono delle cose per mettermi in cattiva luce…”

