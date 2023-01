Soleil Sorge, già finita con il fidanzato misterioso?/”Lo ha mollato lei perchè…”

Soleil Sorge, la relazione con Carlo sarebbe già al capolinea

Soleil Sorge continua ad essere al centro delle notizie di gossip anche dopo il suo ruolo da protagonista al Grande Fratello Vip. Nelle ultime settimane l’influencer era al centro dei pettegolezzi per la presunta relazione misteriosa. Lontano dalla luce dei social, Soleil avrebbe intrapreso una storia con un ragazzo di nome Andrea, sul quale però non sono reperibili ulteriori informazioni.

La relazione tra Soleil Sorge e il misterioso Carlo sarebbe però durata poco, almeno stando a quanto dichiarato da Alessandro Rosica, esperto di gossip che spesso lancia notizie di gossip tramite il proprio profilo Instagram. L’investigatore social tramite una serie di stories ha raccontato come, in virtù delle sue fonti attendibili, sarebbe certo che Soleil Sorge sarebbe tornata single. “Vi assicuro che Soleil ha lasciato il suo fidanzato già da settimane. Cento per cento non è più fidanzata”, assicura l’esperto di gossip, mentre la diretta interessata almeno per il momento tace sulla vicenda. Non a caso, Soleil ha trascorso il suo ultimo viaggio a Sharm el Sheik in compagnia di un altro giovane noto, Gianluca Costantino.

Soleil Sorge, i retroscena sulla fine della storia con il fidanzato misterioso

La storia tra Soleil Sorge e il fantomatico fidanzato misterioso di nome Carlo sarebbe dunque terminata da diverso tempo, stando alle fonti certe riportate da Alessandro Rosica su Instagram. La relazione tra i due sarebbe iniziata prima dell’esperienza al Grande Fratello Vip dello scorso anno, proprio mentre l’influencer era impegnata nel triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran. Una volta terminata l’esperienza al reality, Soleil Sorge avrebbe comunque trovato il perdono del ragazzo con il quale avrebbe portato avanti la relazione.

Ad oggi, pare che Soleil Sorge sia tornata single, come dimostrato anche dalla clamorosa rimpatriata a Sharm el Sheik con Alex Belli e Delia Duran, con presente anche Gianluca Costantino. L’indiscrezione sulla vippona è impreziosita da ulteriori dettagli da parte di Alessandro Rosica, in particolare sulle ragioni della separazione: “Mi hanno detto che lei ha mollato lui per via della gelosia“. La versione dei fatti non ha ancora avuto un commento da parte di Soleil Sorge che, nel frattempo, si gode il suo viaggio in compagnia di Gianluca Costantino ed altri amici.











