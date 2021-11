Soleil Sorge “Gianmaria e Belen? Chiediamo a lei come l’ha conquistata”/ “Quando…”

Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, durante la ventesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, sono stati i protagonisti di un acceso confronto. I due concorrenti del reality che hanno avuto una storia finita prima dell’ingresso nella casa di Cinecittà, continuano a discutere. Durante la puntata condotta da Alfonso Signorini, la Sorge ha lanciato accuse precise a Gianmaria con un atteggiamento durissimo che non è piaciuto a Katia Ricciarelli che l’ha in seguito nominata. Durante lo scontro con Soleil, Alfonso Signorini ha sottolineato i due di picche avuti da Antinolfi nella casa rivolgendogli, poi, una domanda precisa sul suo passato sentimentale.

“Come hai fatto ad avere Belen? Come ha fatto ha cadere nella rete di Gianmaria?”, sono state le domande che Signorini ha fatto a Gianmaria che non è riuscito a riconquistare la fiducia di Soleil e il cuore di Sophie Codegoni. Proprio quest’ultima sembrerebbe rispondere: “Perchè non ci viveva insieme”. Tuttavia, quando Signorini ha chiesto un parere a Soleil, quest’ultima risponde con tutta la sua schiettezza.

Soleil Sorge, la risposta su Gianmaria Antinolfi e Belen Rodriguez

Di fronte alla richiesta di Alfonso Signorini che le ha chiesto un parere sulle doti seduttive di Gianmaria Antinolfi e su come abbia fatto a conquistare Belen Rodriguez, Soleil risponde così: “Dovremmo chiederlo a lei…. Allora, facciamo così, quando esco di qui possiamo parlare di quello che penso io e quello che ti ha detto lei”. “Serpre”, ha poi commentato Signorini prima di chiudere l’argomento.

Belen Rodriguez risponderà a Soleil Sorge che ha avuto una storia con Jeremias Rodriguez? In attesa di scoprirlo, Soleil, nella casa del Grande Fratello Vip, continua a puntare il dito contro Gianmaria che, tuttavia, continua ad essere salvato dal pubblico ogni volta che va in nomination”.

