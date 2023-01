Soleil Sorge/ “Grande Fratello Vip 2022? Non vedo un vero e proprio protagonista”

Soleil Sorge tra gli ospiti di Boomerissima di Alessia Marcuzzi

Soleil Sorge torna in tv come ospite della nuova puntata di Boomerissima, la coloratissima festa in musica presentata da Alessia Marcuzzi su Rai2. La ex concorrente del Grande Fratello Vip è nella squadra dei millenials per raccontare e rappresentare la sua generazione. Intanto durante una intervista rilasciata alla stampa ha sparato a zero sui concorrenti del Grande Fratello Vip 2022. “Quest’anno vedo molti personaggi alla ricerca di dinamiche, ma non vedo un vero e proprio giocatore, come possono essere stati definiti alcuni l’anno scorso. Ci sono molti personaggi interessanti, storie meravigliose, trovo il cast colorato, da approfondire e conoscere, ma non vedo un vero e proprio protagonista” – ha detto la ex concorrente.

Soleil Sorge e Gianluca Costantino stanno insieme?/ "Stanno in vacanza insieme"

Parlando poi della sua esperienza all’interno della casa ha detto: “è stato un viaggio dentro me stessa. Stare chiusa tra quelle mura, con così tante montagne russe giornaliere, puntate strazianti, clip infinite, non sapevi mai quando ci sarebbe stato il prossimo confronto dietro l’angolo, mi ha portato dentro di me, mi ha fatto riflettere e conoscermi meglio. E credo che mi abbia fatto anche conoscere al pubblico, in modo diverso e più profondo. E poi è stato divertentissimo”.

Pierpaolo Pretelli asfalta Luca Onestini: "Metterci nei tuoi panni? Con quelle camice di merd*"/ E su Nikita…

Soleil Sorge ha un nuovo amore?

Soleil Sorge ha un nuovo fidanzato? In questi giorni il mondo del gossip è letteralmente impazzito per una indiscrezione che coinvolge la influencer. Stando ad alcuni rumors la bella Soleil starebbe frequentando Gianluca Costantino, ex conoscenza del Grande Fratello Vip. I due, infatti, si sarebbe conosciuti proprio all’interno della casa più spiata d’Italia. Un’amicizia speciale che i due non hanno potuto approfondire per la presenza dell’ex di Soleil che l’aveva allontanata da Gianluca. Basti pensare che la Sorge non ha potuto nemmeno invitarlo al suo compleanno.

Soleil Sorge, bordata alla mamma di Luca Onestini/ "Sono le nostre madri a..."

Dopo la fine della storia d’amore con l’ex compagno, Soleil ha ripreso a frequentare Gianluca Costantino. I due sono partiti per l’Egitto e poi per qualche giorno in montagna con degli amici. Le foto parlano chiaro: i due si starebbero frequentando da diverso tempo e tra i due è scattata una fortissima passione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA