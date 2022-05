Soleil Sorge ha copiato la linea di costumi di Giulia Salemi?/ Polemica sul web, ma…

Soleil Sorge accusata di aver copiato la linea di costumi di Giulia Salemi

Soleil Sorge, dopo la lunga e importante avventura vissuta nella casa del Grande Fratello Vip e l’esperienza come giudice de La pupa e il secchione show 2022, si è lanciata in una nuova avventura con il lancio della sua linea di costumi “State of Soleil”. Il brand è arrivato sul mercato ufficialmente ieri e i fan dell’influencer italo-americana hanno mostrato subito entusiasmo per i diversi modelli adatti ad ogni ragazza.

Tuttavia, il lancio della prima collezione del brand della Sorge ha scatenato anche una polemica. Su Twitter, qualche utente malizioso, ha fatto notare una discreta somiglianza tra la linea della Sorge e quella di Giulia Salemi scatenando una polemica che ha coinvolto i fan di entrambe. Tuttavia, a spegnere sul nascere la questione è stata la stessa Giulia.

Giulia Salemi, il gesto con cui spegne la polemica con Soleil Sorge

Su Twitter, tra i fan di Giulia Salemi e quelli di Soleil Sorge si è scatenata una vera polemica. Tuttavia, a spegnere tutto, ci ha pensato la fidanzata di Pierpaolo Pretelli che ha lasciato il proprio like al post di Instagram di Soleil mostrando, così, apprezzamento, per la prima collezione di costumi della collega. Un gesto che non è passato inosservato agli stessi fan della Sorge che hanno immediatamente condiviso il tutto su Twitter.

“Ci tengo a far vedere a chi critica il progetto di Soleil che Giulia ha messo pure like al post di Sole quindi non capisco tutto questo odio (da alcuni) quando loro sono amiche, detto questo più amore e meno odio”, ha cinguettato una ragazza.

ci tengo a far vedere a chi critica il progetto di soleil che giulia ha messo pure like al post di sole quindi non capisco tutto questo odio (da alcuni) quando loro sono amiche, detto questo più amore e meno odio💘 #solearmy #solphie #basciagoni #PRELEMI #giuliasalemi pic.twitter.com/uvo2laHc4L — chiara🌞 (@chiara_priolo) May 18, 2022













