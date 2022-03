Soleil Sorge/ “Ho perso il mio primo amore: morto per overdose, non era dipendente…”

Soleil Sorge, ospite oggi di Verissimo, ha spiegato di aver sognato di poter spegnere le luci del Grande Fratello Vip, ma nonostante questo si è detta molto felice: “Sono convinta che non sia il momento in cui si va via ma tutto il percorso che ti lascia il segno. Al di là di tutto sono veramente felicissima”. Lei è nata a Los Angeles ed ha vissuto la separazione dei suoi genitori: “Non ho un ricordo ben preciso della loro separazione, avrò avuto intorno ai tre anni. Inizialmente non mi rendevo conto di questa cosa fino a quando non sono cresciuta”. Dopo l’uscita dal GF Vip, “mio padre si è complimentato con me e mi ha molto commosso”, ha spiegato, “si è complimentato per essermi fatta vedere a 360 gradi e sulle mie abilità comunicative”.

Soleil ha vissuto un grande dolore: la perdita del suo primo amore. “Poco dopo la ripresa di mia madre, ero giovane, fragile ingenua, non potevo aspettarmi una cosa del genere e in quel momento mi ha buttato giù, ma grazie a quello ho capito che la vita può veramente svanire in un attimo e la forza l’ho ritrovata nella vita stessa e nel voler vivere”. A causa della morte di una persona che amava così tanto “ho imparato ad amare ed apprezzare la vita”. Questo ragazzo faceva uso di droga: “Non faceva uso di droghe ma era una sua curiosità di provare, è stato quello a colpirlo. Non era dipendente e una volta che ha provato ha avuto una overdose. Ero lì e ho fatto un corso di primo soccorso”.

Soleil Sorge e l’esperienza nella Casa del GF Vip

Anche Soleil Sorge ha vissuto un periodo buio di forte depressione e gli eventi della vita l’ha portata a diventare una vera e propria roccia. Ma come è andata nella Casa del GF Vip? “Ogni tanto ho evitato di dire quello che mi passava per la testa”. Fortissime le emozioni vissute nella casa: “E’ tutto così forte e indelebile che riguardarlo adesso ho rivissuto tutto dentro”.

Spazio ad Alex Belli: Soleil ha ammesso di non averlo mai amato davvero, se non umanamente. “Io non sono mai stata innamorata di Alex ma di un altro, lo sono sempre stata e l’ho sempre detto”. “Posso dirvi che nonostante le montagne russe emotive lo vivo con estrema gioia e serenità, per via proprio del mio modo di vivere tutto intensamente, la nostra amicizia è stato un punto di forza quando avevo tutti contro e c’erano momenti difficili”, ha aggiunto, ribadendo la grande complicità reciproca ed il grande affetto. Tuttavia si è pentita di non essere stata molto ferma e forte anche per lui: “Mi ha ferito vedere Delia piangere e lui soffrire”. Silvia Toffanin ha confermato la presenza di Soleil come giudice de La Pupa e il Secchione, anche se lei ha preferito rimanere sul vago.

