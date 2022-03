Soleil Sorge incidente hot: seno scoperto su Instagram/ Inquadratura mostra tutto ma…

Piccolo incidente hot per Soleil Sorge nelle passate ore. Se è vero che il Grande Fratello Vip è finito ormai da alcuni giorni, è altrettanto vero che l’influencer ed attuale giudice de La pupa e il secchione show continua a raccogliere l’attenzione dei social. Nelle passate ore Soleil ha ritrovato la sua amica Manila Nazzaro e proprio l’ex Miss Italia ha voluto immortalare il momento al fine di mettere a tacere le voci sulla fine della loro amicizia.

Proprio nella parte finale dell’esperienza nella spiatissima Casa di Cinecittà non sono mancati i battibecchi tra le due donne ma a quanto pare, una volta tornate alla vita reale Soleil e Manila hanno chiarito i loro momenti di maggiore crisi, decidendo di comunicarlo anche ai loro follower. Peccato però che proprio nelle Instagram Stories dedicate al loro ricongiungimento la Sorge si sia resa protagonista di un piccolo incidente hot, tradita dall’abito che indossava e che ha rischiato di scoprirle un seno…

Soleil Sorge, incidente hot su Instagram: si scopre un seno e…

Manila Nazzaro e Soleil Sorge di nuovo amiche, dunque. “Altro che parlate, parlate, non si rinnega nulla!”, ha esordito l’ex Miss Italia abbracciando la ritrovata amica. Ma proprio mentre quest’ultima si avvicinava di più alla Nazzaro mandando un bacio ai suoi follower, il vestito si è spostato più del dovuto mostrando una piccola parte del seno. Un incidente hot prontamente notato da Soleil che ha reagito con un sonoro “Uuuuhh!”, mettendo prontamente la mano sul seno che rischiava di essere scoperto.

Nonostante tutto però, Soleil è riuscita a cavarsela abbastanza bene commentando divertita: “Tranquilla, ho il copri capezzoli!”, riferendosi a Manila che l’ha guardata interdetta non avendo inizialmente compreso cosa fosse accaduto nei pochi secondi di ripresa. Nel frattempo gli utenti social sembrano aver apprezzato di più il ritorno della loro amicizia che il piccolo scivolone il quale fortunatamente non ha mostrato nulla di così eclatante. CLICCA QUI per il video.











