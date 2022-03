Soleil Sorge, perché si è lasciata con Jeremias Rodriguez/ “Un rapporto malsano…”

Grande fratello vip, Soleil Sorge rompe il silenzio sull’ex Jeremias Rodriguez: l’intervento a Verissimo

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 coprendo al Grande fratello vip 6 il ruolo di “terza incomoda” tra i “promessi sposi” a L’isola dei famosi, Alex Belli e Delia Duran, e ora Soleil Sorge torna a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate a Verissimo sulla sua vita privata, in particolare sull’ormai ex storico, Jeremias Rodriguez, che ora concorre a L’isola dei famosi come concorrente unico in coppia con il padre Gustavo.

Jeremias Rodriguez provoca Zequila "Fai l'uomo"/ Lite in diretta all'Isola dei Famosi

Nel suo intervento concesso nel salottino di Silvia Toffanin, l’ex Grande fratello vip ha dichiarato di essere rimasta in buoni rapporti anche se non in contatto con lui, senza però entrare troppo nei dettagli rispetto ai motivi legati alla sua rottura con Jeremias Rodriguez. Tuttavia, compre riprende Biccy, a suo tempo, nel 2020, Soleil Sorge si dichiarava ufficialmente single, dopo la rottura con Jeremias, definendo non troppo velatamente il rapporto intercorso con l’argentino come “malsano”.

Gustavo Rodriguez, L'Isola dei Famosi 2022/ Il papà di Jeremias è l'anima del gruppo

Soleil Sorge e i motivi della rottura con Jeremias Rodriguez de L’isola dei famosi 2022

“Strappiamo il cerotto: sono single, felicemente single. Io e Jeremias ci siamo lasciati da un po’ -rilasciava Soleil Sorge sull’ex storico, con cui lei condivideva l’esperienza de L’isola dei famosi 2019, dove i due si sono conosciuti e piaciuti a prima vista tra una prova di sussistenza e l’altra-. Come in ogni storia ci si prova fino alla fine, ma ci sono purtroppo situazioni malsane, rapporti destinati a finire e così è stato”. E, poi, proseguiva: ” Nonostante non sia stato un periodo meraviglioso in cui ho perso anche un’amica, ora sono davvero felice. Pronta a iniziare quest’anno con una nuova energia. Sono finalmente felice e a quanto pare anche lui, questa è l’unica cosa che conta. Andiamo avanti”.

Jeremias Rodriguez, L'Isola dei Famosi 2022/ Il padre lo terrà a freno?

La lovestory tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez cominciò a partire da febbraio 2019 e giunse al capolinea a gennaio 2020. Nell’estate 2019 i due ormai ex finivano per essere avvistati mentre erano in balia di un litigio furioso, tanto che il rotocalco Chi di Alfonso Signorini azzardò l’ipotesi che la lite potesse essere dovuta a un tradimento nella coppia, cosa che fu poi smentita dai diretti interessati. Tuttavia, ai media, Soleil Sorge non fece poi mistero di non riuscire a sostenere l’eccessiva gelosia di Jeremias, che potrebbe quindi aver dato vita alla crisi d’amore con l’argentino: “Abbiamo discusso, ma il motivo è un altro. Lui si è ingelosito perché, mentre eravamo in barca con altre persone, ho indossato un costume troppo trasparente e non mi è piaciuto il modo in cui me lo ha fatto notare. Avevamo torto entrambi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA