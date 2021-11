Soleil Sorge piange al GF Vip/ “Forse Alex Belli e Delia stanno giocando con me”

Il confronto con Delia Duran durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021 ha fatto crollare diverse certezze di Soleil Sorge. Le parole della moglie di Alex Belli hanno segnato l’influencer che, nel cuore della notte, si sfoga con Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. Ciò che ha fatto più male a Soleil è stato essere definita una “gatta morta” da Delia Duran e che dovrebbe “vergognarsi”. Parole che pesano su Soleil la quale, ribadisce ancora una volta, di non aver mai avuto malizia nei confronti di Alex Belli con cui è nata una semplice amicizia.

“Cioè, mi sono sentita dire che sono una gatta morta e che devo vergognarmi” – dice tra le lacrime Soleil. “Alcune cose che mi ha detto mi hanno toccata davvero. Perché deve essere la donna a fermare l’uomo?! Ma poi davvero tra me e Alex c’è amicizia. Magari lui si può essere espresso in maniera sbagliata in sauna, ma siamo amici”, ha aggiunto Soleil che, poi, a mente fredda, riflette su tutto ciò che ha sentito in serata ponendosi una serie di domande sull’atteggiamento di Alex nei suoi confronti.

Soleil Sorge ripercorre, con l’aiuto di Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, tutte le tappe di una puntata decisamente difficile. Mettendo insieme tutti i pezzi e pensando alle parole pronunciate da Alex Belli, l’influencer non nasconde di avere dei sospetti. Soleil, infatti, ammette di avere dei dubbi che tutto sia stato organizzato da Alex Belli e dalla moglie coinvolgendola involontariamente.“Io inizio a pensare che entrambi abbiano giocato a questo gioco. Le sto pensando tutte. Lei ad esempio secondo me ha detto che sono una gatta morta per provocarmi e farmi sclerare. Lui poi in effetti ha detto cose fraintendibili sulla nostra amicizia. Mi sento strumento di una roba che non mi appartiene. C’è qualcosa che non mi torna”, ha ammesso Soleil.

Soleil, inoltre, aggiunge che le darebbe fastidio sia una reale infatuazione di Alex nei suoi confronti che un piano studiato a tavolino prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Infine, come riporta Biccy, la Sorge conclude così il suo sfogo: “Ci sono persone fuori che fanno cose, tipo determinati agenti. Fidatevi che queste persone strumentalizzano, aizzano e creano cose. Ho pensato anche ad un certo punto che forse sta giocando lui (Alex ndr) a far passare questa cosa“.





