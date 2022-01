Soleil Sorge provoca Gianmaria “Fammi bagnare una volta nella tua vita”/ Lui replica “Sai bene quante volte”

E’ diventato virale un video che vede protagonisti Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, in uno dei tanti momenti di spensieratezza ed ilarità vissuti nella Casa del Grande Fratello Vip. I due ex fidanzati riescono a vivere tra alti e bassi momenti di confidenze ma anche di divertimento. Nella giornata di ieri mentre si tiravano dell’acqua addosso, rincorrendosi per la Casa, l’influencer si è lasciata andare ad una battutina: “Dai fammi bagnare una volta nella tua vita”.

La provocazione ha fatto sorridere le altre Vippone che erano nei pressi della coppia, in particolare Carmen Russo e Manila Nazzaro, mentre l’imprenditore napoletano non si è lasciato sorprendere dalla frecciatina, replicando a tono: “Tesoro mio sai quante volte ci sono riuscito? Lo sai bene bene…”. Lo scambio di battute ha imbarazzato Gianmaria e divertito il resto degli inquilini che hanno assistito alla scena, ma anche i telespettatori da casa che si sono riversati sui social a commentare la battuta di Soleil.

Soleil Sorge provoca Gianmaria Antinolfi: la frecciatina divide il web

Non tutti però hanno gradito le esternazioni di Soleil Sorge nei confronti di Gianmaria Antinolfi con il quale in passato ha avuto una breve relazione. C’è infatti anche chi ha ritenuto la sua frase estremamente volgare e per nulla elegante. Al tempo stesso, un’altra fetta di utenti ha denunciato il finto moralismo di alcuni commentatori asserendo di non trovare nulla di cui scandalizzarsi nelle parole della Vippona ed invitando a sorridere della sua battuta.

La provocazione di Soleil nei confronti di Gianmaria è giunto al culmine di una serata nel corso della quale i due si sono rincorsi per la Casa fino a finire uno sull’altra sul pavimento mentre cercavano di riempirsi la faccia di miele e successivamente schizzarsi con dell’acqua. Alla fine però la serata è terminata con un abbraccio affettuoso tra i due Vipponi che si sono dati la buonanotte non prima delle parole di Gianmaria sussurrate all’orecchio della sua ex: “Eri bellissima”.

Il video con i migliori momenti del devasto di stanotte, a cura di Gianmaria e Soleil

50 sfumature di giallo (dato il miele)

Sole che chiede a Gian di farla bagnare

Giacomo che si frantuma le chiappe e la Grande Sorella sull’orlo di una crisi di nervi

L’abbraccio finale 😄#gfvip pic.twitter.com/wj5LeZlvvx — Ernesto (@alinoris) January 13, 2022

Soleil a Gianmaria mentre si tirano l’acqua addosso: “Dai, fammi bagnare una volta nella tua vita”

STO MORENDOO ⚰⚰#Gfvip pic.twitter.com/0LGAxHe3ys — Soleilandia 🚀 51% ✨ (@Soleilandia) January 13, 2022





