Soleil Sorge, reazione allergica al GF Vip: come sta?/ A letto ‘KO’, antistaminici e…

Le ultime notizie dalla Casa del Grande Fratello Vip avrebbero destato qualche preoccupazione in merito allo stato di salute di Soleil Sorge. Secondo quanto trapelato dalla diretta e dai commenti social, pare che l’influencer si sia sentita male dopo aver avuto una reazione allergica. Questa sarebbe anche la ragione per la quale la giovane Vippona sarebbe rimasta assente in Casa rispetto al consueto.

Soleil è una delle concorrenti che più di altri ha saputo dall’inizio dell’edizione, creare interessanti dinamiche nella Casa. Anche per questo la sua assenza nella giornata di oggi ha destato qualche preoccupazione e sospetto, prontamente chiarito dagli attenti utenti social che hanno riportato le parole di Manila Nazzaro: in seguito ad una reazione allergica, infatti, la Sorge avrebbe assunto un antistaminico che l’avrebbe messa “KO”. Da qui la necessità di ritirarsi dal gruppo e concedersi un po’ di riposo a letto, lontana dall’occhio indiscreto delle telecamere.

Soleil Sorge, a letto per una reazione allergica al GF Vip

Non è chiaro cosa abbia scatenato la reazione allergica nella concorrente del GF Vip Soleil Sorge, fatto sta che gli antistaminici assunti e probabilmente anche altri medicinali le hanno provocato una sonnolenza tale da necessitare un po’ di riposo. Proprio nel primo pomeriggio di oggi, alcuni utenti di Twitter hanno documentato quanto stesse accadendo nella Casa del Grande Fratello Vip, rivelando: “Soleil sta così a causa dei medicinali che ha preso stamattina per una reazione allergica”.

A quanto pare però ci sarebbe anche qualche pensiero in più che da ieri avrebbe reso la concorrente particolarmente riflessiva e distante dal resto della Casa e riguarderebbe una persona che avrebbe lasciato fuori dalle mura del loft di Cinecittà e dalla quale si sarebbe aspettata dei segnali. A spiegare quanto accaduto è stata la stessa Soleil che conversando con Davide Silvestri ha confermato di aver avuto una reazione allergica. “Ma a qualcuno di qua dentro?”, ha domandato ironico il compagno di avventura. “Si”, ha replicato piccata l’influencer, che a quanto pare non ha perso affatto la sua verve.

