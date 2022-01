Soleil Sorge rifatta? Barù provoca “Delia tutta ‘nature'”/ Lei “Io non ho plastica…”

Barù provoca Soleil Sorge incensando ironicamente Delia Duran mentre si fa una doccia bollente e l’influencer coglie l’occasione per rivendicare il fatto che non è rifatta. È successo questa mattina nella casa del Grande Fratello Vip 2021, dove il nipote di Costantino Della Gheradesca è tornato a colpire con l’arma della sua ormai proverbiale ironia. Visto che la moglie di Alex Belli si stava facendo la doccia, ha commentato fuori in giardino con Soleil al suo fianco, che però era presa dalla sua meditazione. «Si sta docciando… Hai visto? L’ha creata Dio. È una creazione divina… tutta bella nature».

Giucas Casella non ha colto l’ironia del coinquilino, quindi ha fatto notare che le curve della nuova concorrente sono frutto anche della chirurgia estetica. «C’è pure molta plastica! Certo… l’unica che non ha plastica è… a parte Sole che ha pochissimo. Qui sulle labbra non hai nulla?». Dopo aver sorriso per la battuta di Barù, Soleil Sorge ha risposto al paragnosta spazzando via i dubbi sul fatto che sia rifatta.

Soleil a Giucas “Ho fatto punture sulle labbra ma…”

Giucas Casella, infatti, ha chiesto a Soleil Sorge se ha fatto qualcosa sulle labbra e l’influencer dal canto suo ha precisato di essere intervenuta tempo fa, ma che ora non è rimasto nulla di quei trattamenti. «Io non ho proprio plastica amore mio. Sulle labbra? Ho fatto in passato delle punture ma adesso ormai non c’è più nulla». Nel corso degli anni Soleil è cambiata molto ma non si è mai servita della chirurgia estetica.

Pochi giorni prima di entrare al Grande Fratello Vip 2021 qualcuno sui social aveva fatto riferimento ad un presunto ritocchino, vedendo le labbra più “gonfie” in alcune foto, ma l’influencer ha preferito non commentare. Oggi invece è tornata sull’argomento, spazzando via i pettegolezzi. Riguardo il seno, ha sempre detto di voler restare naturale, pur precisando che non vanno denigrate le scelte altrui, perché quel che conta è sentirsi bene col proprio corpo e se ciò non accade è legittimo per l’influencer ricorrere alla chirurgia estetica.

