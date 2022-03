Soleil Sorge vs Miriana Trevisan/ “La più insopportabile, ci eravamo avvicinate ma…”

Continua l’astio fra Soleil Sorge e Miriana Trevisan. Le due vippone, concorrenti del Gf Vip 2021 conclusosi ieri sera, non si sono mai amate e non hanno mai fatto nulla per nascondere l’astio reciproco. Una “rivalità” che è proseguita anche dopo l’eliminazione delle due visto che nelle scorse ore proprio l’influencer italo-americano ha voluto eleggere l’ex Velina come la gieffina più insopportabile di questa edizione da record del reality show di casa Mediaset: “La persona più insopportabile di questo GF Vip? Oh God, easy peasy lemon squeezy – spiega Soleil Sorge parlando al Gf Vip Party – senza ombra di dubbio Miriana Trevisan. A un certo punto sembrava quasi ci fosse stato un avvicinamento”.

“In realtà c’ho provato più volte – ha proseguito Soleil Sorge parlando di Miriana Trevisan – anzi se ricordate bene all’inizio avevamo quasi legato, perché lei ha una cosa che mi piace. Ha questo lato un po’ sbarazzino, un po’ matta, un po’ wild con la testa tra le nuvole e questa cosa mi piaceva. Sono caratteristiche con cui mi trovo spesso”. Ma alla fine l’amicizia non è sbocciata: “Quindi nel gioco molto bello – ha proseguito Soleil Sorge – poi alla lunga siamo davvero due opposti”.

SOLEIL SORGE VS MIRIANA TREVISAN: “CI SCONTRAVAMO SEMPRE”

Soleil Sorge e Miriana Trevisan si sono scontrate spesso e volentieri su numerosi argomenti: “Ci trovavamo sempre a scontrarci, ma era una cosa che accadeva di continuo. Io provavo a metter e il punto sulla questione e lei no, doveva sempre continuare. Quindi a un certo punto mi sono detta ‘sai che c’è zia? Adios’”.

Una Miriana Trevisan quindi accerchiata nelle ultime ore visto che, oltre a Soleil Sorge, anche Biagio D’Anelli non ha risparmiato colpi bassi nei confronti della sua ex. Miriana Trevisan ha svelato di non aver potuto contattare Biagio D’Anelli in quanto non aveva il pin del suo telefono, di conseguenza nelle scorse ore lo stesso vippone ha deciso di ricreare la scena del pin assieme ai colleghi eliminati dal Grande Fratellp Vip, per fare appunto il verso a Miriana Trevisan. I due sembrano ormai lontanissimi e quello che pareva potesse divenire vero amore si è sciolto in fretta e furia come neve al sole.

