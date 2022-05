Solo per passione ultima parte, Letizia Battaglia/ Diretta: le foto di Andreotti…

Solo per passione, anticipazioni puntata 22 maggio: il ritorno a Palermo di Letizia Battaglia

Lunedì 23 maggio, in prima serata, Raiuno trasmette la seconda ed ultima parte della miniserie “Solo per passione – Letizia Battaglia” che racconta la storia di Letizia che, con passione, ha dedicato la propria vita alla fotografia immortalando la morte di politici, giudici, poliziotti uccisi dalla mafia a Palermo. Nel corso della prima parte che ha incollato davanti ai teleschermi 2.989.000 spettatori pari al 17.8% di share, è stata raccontata la storia personale di Letizia e il suo avvicinamento alla fotografia. Dopo essersi sposata a soli 16 anni ed essere diventata mamma di tre bambine, Letizia crolla di fronte ad un’accusa di adulterio che la porta ad un crollo nervoso. Dopo essersi curata e aver assunto consapevolezza dei propri sogni, tra cui quello di diventare giornalista, Letizia comincia a lavorare per trovare la propria indipendenza.

L’incontro con il fotografo Santi la porta, così, a lasciare il marito e a prendere una decisione che cambierà la sua vita ovvero quella di lasciare Palermo per trasferirsi a Milano. La vita nel capoluogo lombardo, però, non la soddisfa soprattutto quando scopre che le sue fotografie di Pasolini sono state vendute ad un giornale che descrivono Pasolini come lei non avrebbe mai fatto. Delusa e decisa ad usare la propria arte fotografia per aiutare la sua Sicilia, decide di tornare a Palermo insieme a Santi per lavorare presso “L’ora”.

Il ritorno a Palermo e i rapporti sempre più conflittuali con le figlie, rendono la vita di Letizia Battaglia sempre più difficile. Nella seconda ed ultima puntata della miniserie “Solo per passione“, Letizia si ritrova a dover fare i conti con una città sempre più violenta e un ambiente lavorativo molto maschilista in cui deve combattere il triplo per affermarsi. Come se non bastasse, anche il rapporto con Santi degenera e i due decidono di lasciarsi. Letizia, poi, decide di frequentare il teatro dove conosce Franco Zecchin cominciando una frequentazione con lui.

Decisa ad usare la fotografia per documentare tutto ciò che accade a Palermo, Letizia riesce a fotografare l’arresto Leoluca Bagarella e i morti per mafia, come Piersanti Mattarella. Le sue fotografie cominciano a diventare pericolose e Letizia viene minacciata di morte e Giovanni Falcone le consiglia di lasciare Palermo. Letizia, però, decide di andare avanti per la propria strada fotografando i corpi di Carlo Alberto Dalla Chiesa e della moglie Emanuela Setti Carraro, morti nella strage di Via Carini il 3 settembre 1982. La morte di Giovanni Falcone la segna profondamente e, prima di dedicarsi totalmente alle fotografie dei bambine, porta a segno un ultimo colpo fotografando Giulio Andreotti in compagnia del mafioso Ignazio Salvo.













