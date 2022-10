SOMMARIO/ N° 82 – Settembre 2022 – Scuola e scienza: esperienza e pensiero critico

In un’educazione libera e critica, il compito del dare le ragioni non può essere eluso. Vorrei dire che una scuola è autenticamente laica, non in quanto si astiene dal proporre un’ipotesi, rinunciando al suo standpoint, ma in quanto sa assumersi il compito della giustificazione, vale a dire si incarica dell’onere della prova.

Se non c’è proposta, non c’è educazione. Quanto più ricca è l’ipotesi, purché sorretta da adeguate ragioni, tanto più adeguata, cioè più umana e più laica è l’educazione. Ma in una scuola così l’autorità del docente sta tutta nella sua capacità di dare le ragioni della sua proposta.

Non è poca cosa. Per farlo non basta che egli trasmetta, magari accuratamente, saperi forniti da altri: deve riappropriarsi dei contenuti del proprio insegnamento. È per altro soltanto applicando la propria ragione nel vaglio critico della proposta del maestro che anche l’allievo la può fare sua. [Eddo Rigotti, Meeting di Rimini 2015]

SOMMARIO/ N° 81 – Maggio 2022 – Conoscere per fare, fare per conoscere



EDITORIALE

di Mario Gargantini

SCIENZAinATTO

Il pensiero critico all’epoca del web: digitalizzazione e formazione del giudizio

di Maurizio Redaelli

SCIENZAinDIRETTA

L’ultimo viaggio di Frank Drake, padre di SETI e dell’astrobiologia

di Paolo Musso

SCIENZA&STORIA

Il farmaco: storia di un protagonista della medicina

di Vittorio A. Sironi

SOMMARIO/ N° 80 – Gennaio 2022 – Narrare per conoscere

SCIENZ@SCUOLA

Il digitale e l’insegnamento scientifico. Conversazione con Luca Botturi

a cura di Maria Cristina Speciani

Con il naso all’insù: «fare scienza» nella classe prima

di Benedetta Ferioli

L’insegnamento delle scienze naturali al primo biennio dei licei. Essenzialità vs frammentarietà

di Tecla Gomba

«Fare scienza» al Liceo. Una ricerca di geologia sull’Adamello

di Alessandra San Martino, Corrado Brissoni, Michele Zucoli, Giulia Biffi, Francesca Arsuffi, Andrea Alamia, Pietro Bottazzi, Carlo Gelmi

L’angolo di Zio Albert – Primi passi nella Fisica

Trasparente oppure opaco

di Sergio Musazzi

SOMMARIO/ N° 79 – Settembre 2021 – Nuovi strumenti per imparare

SCIENZA&LIBRI

L’universo oscuro

di Andrea Cimatti – Recensione di Lorenzo Mazzoni

Quasicristalli. L’Avventura di una scoperta

di Luca Bindi – Recensione di Luca Nicotra

Che ne sarà di loro? La bellezza di conoscere facendo

di Paolo Merlo – Recensione di Mario Guzzi

Cosa è la vita

di Ed Regis– Recensione di Gianluca Visconti

La vita extraterrestre

di Paolo Musso– Recensione di Renzo Gorla

SCIENZAEVENTI

Le domande cruciali nel fare scienza

di Gisella Greggi e Stefania Losi

Redazione Emmeciquadro

© Pubblicato sul n° 82 di Emmeciquadro











© RIPRODUZIONE RISERVATA