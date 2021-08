Sondaggi elezioni Napoli/ Ballottaggio a rischio: Manfredi al 44%, Maresca arranca

Se le partite di Roma e Milano sembrano più aperte, i sondaggi sulle elezioni a Napoli presentano uno scenario ben più delineato. Le rilevazioni di Opinio Italia per la Rai segnalano il candidato giallorosso Gaetano Manfredi in netto vantaggio sui competitors: la soglia del 50% non è un miraggio. Arranca, invece, Catello Maresca…

I sondaggi sulle elezioni a Napoli di Opinio Italia quotano l’ex ministro Gaetano Manfredi tra il 42 e il 46 per cento. Il candidato di Movimento 5 Stelle e Centrosinistra vanta un ottimo distacco da Catello Maresca: il magistrato antimafia, sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, si attesta tra il 27 e il 31%. L’ex primo cittadino partenopeo Antonio Bassolino, sostenuto da liste civiche, è tra il 14 e il 18%. Fuori dai giochi Alessandra Clemente (lista DeMa), tra il 5 e il 9 per cento. Gli altri candidati rappresentano il restante 2-6%.

SONDAGGI ELEZIONI NAPOLI: DESTINO GIÀ SCRITTO?

I sondaggi sulle elezioni a Napoli di Opinio Italia confermano che difficilmente il Centrodestra riuscirà a strappare la città ai giallorossi. L’unico fattore che potrebbe costringere Manfredi al ballottaggio è la candidatura di Bassolino, questa l’analisi dell’istituto: «A Napoli la coalizione Centrosinistra e Movimento 5 Stelle sembra portare risultati positivi, a discapito del centrodestra. La presenza però di altri candidati che insistono sempre sull’elettorato di centrosinistra, come Antonio Bassolino, potrebbe però impedire una vittoria al primo turno e portare al ballottaggio Manfredi e Maresca». Tra le tante incognite delle amministrative del 3-4 ottobre, Napoli sembra essere tra poche certezze…

