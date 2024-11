EXIT POLL SULLE ELEZIONI USA 2024: PROSEGUONO I VOTI

Verso le ore 3:30 italiana, andiamo a vedere a che punto siamo con gli exit poll sulle Elezioni USA 2024. Fin qui possiamo dire non ci sono state grandi sorprese, dato che i sondaggi si stanno confermando man mano con il passare del tempo sempre più veritieri.

In Georgia, dopo uno scrutinio del 75%; Trump è avanti col 52.3% a margine di un sostanziale equilibrio. In Pennsylvania invece, anche se si tratta solo del 30% scrutinato, sorride a Harris con il 52.5% contro i 46.6% di Trump.

Testa a testa in Virginia che dopo il 58% di scrutinio, vede Trump avanti solamente 49.4% a 48.7% in una delle tante situazioni in bilico sono tutti i punti di vista. Insomma, bisogna aspettare ancora per avere un po’ più di chiarezza. (aggiornamento di Christian Attanasio).

Con l’inoltrarsi della lunghissima notte delle Elezioni USA 2024 si fa sempre più chiara la netta divisione tracciata da sondaggi ed exit poll che per ora sembrano essere tutti unanimemente concordi sul fatto che Donald Trump sia in lieve vantaggio rispetto a Kamala Harris che – dopo un inizio decisamente difficile – sta pian piano riconquistando terreno; il tutto – però – senza smentire le attese elettorali su quelli che sarebbero stati notoriamente stati certi per uno o l’altro candidato.

A livello generale attualmente Trump potrebbe vantare un totale di 101 Grandi elettori grazie a Indiana, Kentucky, West Virginia, Mississipi, Oklaoma, Florida, Alabama, Tennessee, South Carolina ed Arkansas; mentre alla Harris ne spettano 71 con Vermont, Massachusetts, Maryland, Connecticut, Rhode Island, New Jersey, Delaware ed Illinois (ma con New Hampshire e Virginia che presto potrebbero fare la loro chiamata aggiungendo all’elenco 17 Grandi elettori). Più interessante soffermarci sulle stime del New York Times che attualmente stima un vantaggio di Trump negli stati chiave di Georgia, Arizona e North Carolina, ipotizzando che sarà la sola Pennsylvania – attualmente con la Harris in vantaggio – a dare una svolta decisiva alle Elezioni USA 2024. (agg di LD)

EXIT POLL SULLE ELEZIONI USA 2024: CHI SARÀ IL PROSSIMO PRESIDENTE SECONDO I SONDAGGI

Si cristallizzano sempre di più (ma per ora senza sconvolgere le attese pre elettorali) i risultati delle Elezioni USA 2024 con i dati che emergono dagli exit poll che ci parlano di un netto vantaggio del tycoon rispetto all’avversaria Democratica: nel momento in cui scriviamo Donald Trump è riuscito a conquistare un totale di98 stati – tra Indiana, Kentucky, West Virginia, Mississipi, Oklaoma, Florida, Alabama, Tennessee e South Carolina – per un totale di 95 Grandi elettori; mentre Kamala Harris è vincitrice in Vermont, Massachusetts, Maryland, il distretto di Columbia e Connecticut con un totale di 35 Grandi a suo favore.

Resta comunque ancora perfettamente aperta anche dagli exit poll delle Elezioni USA 2024 la partita attorno agli Stati chiave dove i risultati sono ancora piuttosto incerti: da una lato – infatti – abbiamo North Carolina, Pennsylvania e Michigan con la Harris in vantaggio (rispettivamente) del 53%, del 77% e del 72%; mentre dall’altro Trump sta riscuotendo non poco successo nell’importantissima Georgia dove sembra viaggiare sull’ordine del 56% dei voti rispetto al 43 per la Dem, senza dimenticare il significativo dato della perdita di circa 2 punti percentuali nell’elettorato afroamericano rispetto ai dati del 2020 di Joe Biden. (agg di LD)

ELEZIONI USA 2024: I PRIMI EXIT POLL PREMIANO AMPIAMENTE DONALD TRUMP

Si susseguono rapidissimi gli exit poll delle Elezioni USA 2024 con le principali testate che stanno rendendo noti i primissimi risultati per gli stati che hanno già chiuso i seggi e stanno procedendo agli scrutini: è il caso della già citata Indiana e del Kentucky che dalle proiezioni di qualche minuto fa sono stati confermati entrambi per il candidato repubblicano Donald Trump che sembra viaggiare oltre la soglia – rispettivamente – del 60% e del 70%; mentre si è aggiunto pure il West Virginia.

Certo dagli exit poll anche il risultato del Vermont con Kamala Harris che avrebbe incassato (secondo il New York Times) più del 58% dei voti; mentre Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia e Florida restano incerti ma – nei primi due casi – a favore della Dem e negli altri tre per il Repubblicano: dati alla mano, con il tycoon certo tra Indiana, Kentucky e West Virginia e la Dem confermata in Vermont avremmo – da un lato – 23 grandi elettori e – dall’altro – solamente 3. (agg di LD)

EXIT POLL SULLE ELEZIONI USA 2024: I PRIMI DATI, INIZIA LA NOTTATA DI CONTEGGI

Ci siamo, i primi exit poll sulle elezioni USA 2024 stanno cominciando a circolare sulle maggior testate americane e non solo. Naturalmente, come ricordato anche da Barack Obama attraverso X, non basterà questa notte per avere l’ufficialità circa la nomina del Presidente degli Stati Uniti.

I primi seggi a chiudere sono quelli di Kentucky (proiezioni Sky: 64.8%-34%) e Indiana (71%-26.8%) con Donald Trump avanti in entrambi gli Stati da previsione. Come ricorda CNN, alcuni seggi saranno aperti più a lungo mentre altri si stanno muovendo più lentamente di quanto previsto. (aggiornamento di Christian Attanasio)

PRIMI EXIT POLL SULLE ELEZIONI USA 2025: SPRINT TRUMP SULL’ECONOMIA, INCERTEZZA SUI SONDAGGI SWING STATES

Sembra essere l’economia, assieme a diritti e aborto, il tris di temi più importanti per l’elettorato americano alle prese con le Elezioni Usa 2024: in attesa dei primi exit poll sui risultati degli Stati appena dopo la mezzanotte, un primo dato arriva dagli exit poll di NBC News in merito alle tematiche cruciali per la sfida Trump-Harris verso la Casa Bianca. Il 30% ha risposto “economia” alla domanda su quale sia il tema più importante della società americana di oggi: segue al 14% l’aborto, 11% migranti, 4% politica estera, mentre allargando l’orizzonte sul tema politico più ampio è la difesa della democrazia/diritti con il 36% la fetta più importante per l’elettorato americano intervistato.

Trump ottiene maggiore fiducia di Harris sull’economia (51 vs 49%), mentre la candidata democratica ottiene un margine ampio sul diritto di aborto da reinserire a livello federale: diversamente, sull’immigrazione è la nomination dei Repubblicani a spingare con il 535 di fiducia degli elettori. Fronte sondaggi, resta la massima incertezza sui dati in arrivo dagli Swing States dove si decideranno i risultati finali: Trump avanti in North Carolina, Georgia, Arizona e Nevada secondo i sondaggi-exit poll delle tre medie più importanti d’America (FiveThirtyEight, Nate Silver e NYT). Kamala Harris invece contende la Pennsylvania ai Repubblicani e conquisterebbe, ad oggi, Michigan e Wisconsin: i dati sono talmente vicini e risicati che occorrerà capire fino all’ultimo voto quale potrà essere l’esatta fotografia nello sprint finale delle Elezioni Usa 2024.

I SONDAGGI E GLI EXIT POLL SUI RISULTATI PER LE ELEZIONI PRESIDENZIALI USA 2024: TUTTE LE INFO PER IL “BIG DAY”

La bellezza del voto americano è che i sondaggi, non solo gli exit poll post-urne, possono tranquillamente essere raccolti e pubblicati anche a urne aperte: e così via allo “show” per l’intera giornata di oggi con sondaggi, proiezioni e primi exit poll risultati sulle Elezioni Presidenziali Usa 2024 che determineranno il nuovo Presidente degli Stati Uniti. Con i primi risultati concreti che in Italia arriveranno attorno all’1-2 di notte di mercoledì 6 novembre 2024 – va ricordato che su 6 fusi orari diversi presenti in America gli exit poll arriveranno a manciate in base alla chiusura dei seggi nei 50 Stati federali da costa Est alla Ovest – resta il testa a testa imprevedibile tra i Repubblicani di Donald Trump e i Democratici di Kamala Harris.

I sondaggi in campagna elettorale hanno visto un “boost” improvviso per i Dem dopo il ritiro di Biden e la nomination della vicepresidente uscente, salvo poi fermarsi nei consensi nazionali e vedere il ritorno in pompa magna del GOP dell’ex Presidente Usa: i risultati però danno un lievissimo vantaggio sul voto generale popolare per Harris, così come il Partito Repubblicano avrebbe un minimo vantaggio sui 7 Stati chiave che potrebbero decidere il voto verso la maggioranza dei 540 Grandi elettori in palio per il sistema elettorale americano. Se Dem e GOP confermassero i rispettivi “Safe States” – gli Stati che storicamente sono roccaforti dei due principali partiti, due esempi su tutti la California per Harris e il Texas per Trump – sono in tutto 93 i Grandi elettori da conquistare nei 7 Swing States, ovvero North Carolina, Georgia, Wisconsin, Pennsylvania, Wisconsin, Nevada, Arizona e Michigan.

GLI ULTIMI SONDAGGI SULLE ELEZIONI USA 2024: VOTO NAZIONALE “PRO DEM”, TRUMP SPERA NEGLI SWING STATES

L’ultima carrellata di sondaggi pubblicati nella giornata di ieri vedono il più classico dei “too-close-to-call” per i risultati finali delle Elezioni Usa 2024: con il 50% degli americani che ha già votato con l’Early Voting, il rush finale americano vede Democratici e Repubblicani praticamente con la stessa probabilità di vincere la Casa Bianca. Sul voto popolare nazionale (che non dà la vittoria certa alle Elezioni Usa, ndr) è Kamala Harris ad avere un lieve vantaggio secondo gli ultimi sondaggi Yahoo, Morning Consult, Muhlenberg; pari invece il dato emerso nei sondaggi NBC, Emerson, New York Times e New York Post, mentre a favore di Trump sono solo i sondaggi Rasmussen.

Nettamente più interessante è invece il dato che fotografano i sondaggi TheHill/Emerson sulle Elezioni Presidenziali Usa 2024 per quanto riguarda gli Swing States: nel più popoloso degli Stati chiave al voto con 19 Grandi Elettori in palio, la Pennsylvania, è a sorpresa Trump il favorito con +1% nei consensi, così come in North Carolina Harris è data sconfitta 48 vs 49% del GOP. I Repubblicani avrebbero ormai in dote anche l’Arizona (+2% Trump) e la Georgia, con +1% sui Democratici con un risultato di 4-3 complessivo che preoccupa la vicepresidente americana. Secondo questi sondaggi infatti Harris avrebbe in dote il Nevada e il Michigan nettamente mentre il Wisconsin sarebbe a pari merito sostanziale con il GOP: diversi invece gli scenari posti dai sondaggi del NYT con Siena College, dove invece Trump avrebbe vantaggio “solo” in Arizona e Wisconsin, con pareggio in Pennsylvania e gli altri 4 Stati in bilico che andrebbero invece al Partito Democratico. In attesa degli exit poll sulle Presidenziali 2024, gli scenari verso i risultati delle Elezioni Usa 2024 restano come si vede più imprevedibili che mai…